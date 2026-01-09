Scaloni reveló cómo fue su reunión con Messi y habló de su presencia en el Mundial 2026: "Él quiere..."

Lionel Scaloni rompió el silencio y dio detalles del encuentro que tuvo con Messi en Funes, ciudad de Rosario, durante los primeros días del año. ¿Qué dijo?

La imagen recorrió rápido las redes y encendió todo tipo de versiones: Lionel Scaloni visitando a Lionel Messi en Funes, durante las fiestas de Fin de Año. Claro, con el Mundial 2026 cada vez más cerca, muchos interpretaron el encuentro como una charla decisiva sobre el futuro del capitán en la Selección argentina, y no es para menos.

A días de ese encuentro secreto en Rosario, que quedó en evidencia luego de que una empleada de una estación de servicio le pidiera una foto al DT que rápidamente disparó el denominador común, el Gringo se encargó de ponerle contexto y bajar el tono a las especulaciones.

Scaloni fue visto en una estación de servicio de Funes, en Rosario, donde tuvo un encuentro con Messi. Scaloni fue visto en una estación de servicio de Funes, en Rosario, donde tuvo un encuentro con Messi. Foto: InfoFunes Lionel Scaloni rompió el silencio y contó por qué se juntó con Messi En una entrevista con AFA Estudio, el DT explicó que la visita formó parte de una práctica habitual que viene sosteniendo con los referentes del plantel. “No hablé solo con Leo, hablé con la mayoría, tengo intención de hablar con la mayoría de los chicos para darles nuestra perspectiva. Sobre todo porque faltan seis meses, decirles qué falta, que no falta”, reveló el técnico campeón del mundo y bicampeón de América.

El entrenador también se refirió con humor a cómo se filtró el encuentro con Messi, algo que no estaba en los planes. “En el caso de Leo, estoy al lado de su casa, mucho no me costaba viajar. Las imágenes de las fotos me delataron un poquito. Me fui a comer un alfajor y tomar un café, me delataron... Pero no tengo por qué negarlo, como digo, con otros he hablado. A veces por videollamada o por persona. Es importante para lo que viene", afirmó.

Scaloni contó cómo fue su encuentro con Messi en Funes. Scaloni contó cómo fue su encuentro con Messi en Funes. Video: AFA Estudio El DT dio pistas sobre la presencia de la Pulga en el Mundial Más allá del tema puntual de la charla, Scaloni remarcó el valor que el 10 tiene puertas adentro y subrayó: “Los que lo conocemos sabemos que no se va a relajar nunca. Es un competidor nato, quiere ganar, quiere jugar, quiere estar siempre, y eso es importantísimo, sobre todo para los compañeros, que ven que su capitán se comporta de esa manera y quiere venir a jugar con la Selección donde sea".