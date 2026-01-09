Primera semana completa del Dakar 2026: balance y protagonistas argentinos

El Rally Dakar 2026 alcanzó la mitad de su recorrido luego de completar la sexta etapa , que unió Hail con Riad en una jornada extensa y desgastante. El trazado combinó 331 kilómetros de velocidad pura y 589 de enlace, con la arena como principal dificultad y un tiempo total de acción que rozó las doce horas.

Las condiciones climáticas acompañaron durante buena parte del día, con temperaturas cercanas a los 20 grados, aunque el panorama cambió al caer la noche. El viento y el descenso térmico hasta los 10/15 grados pusieron a prueba a los competidores en el tramo final hacia el campamento ubicado al norte de la capital saudí.

Al cierre de esta primera semana, la carrera más exigente del planeta deja un saldo alentador para Argentina: hay pilotos que pelean por el triunfo en sus categorías y otros que se mantienen firmes dentro del top diez, en una edición que no concede respiro.

En Motos, el salteño Luciano Benavides terminó sexto con su KTM oficial tras una etapa compleja desde lo físico. “Fue un día muy duro con doce horas arriba de la moto. Físicamente me costó mucho con dolores en la rodilla (tuvo una lesión en octubre)”, explicó tras llegar a Riad.

El triunfo de etapa terminó siendo para Ricky Brabec, luego de que Daniel Sanders fuera penalizado por exceso de velocidad. En la general, Sanders continúa líder con 24h41m00s, seguido por Brabec a 41 segundos y Benavides tercero a 10m15s. Más atrás aparecen Juan Santiago Rostan (35º) y Leonardo Cola (48º).

El argentino Luciano Benavides es uno de los grandes protagonistas del Rally Dakar 2026.

Cavigliasso y Pertegarini, consistencia de campeones

En Challenger, Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini ratifican su condición de campeones vigentes. El binomio cordobés cerró la semana en el segundo lugar de la general, a menos de cinco minutos del líder Pau Navarro.

La sexta etapa quedó en manos del chileno Ignacio Casale, en un podio dominado por vehículos Taurus y con presencia de la saudí Dania Akel. La falla mecánica que sufrió Yasir Seidan lo dejó fuera de la pelea por el triunfo y reordenó la clasificación.

Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini se ilusionan. Instagram @valepertegarini

Kevin Benavides gana confianza en su nuevo desafío

En su debut en autos, Kevin Benavides tuvo este viernes su actuación más sólida hasta el momento. Junto a su navegante Lisandro Sisterna, finalizó tercero en la etapa y explicó los motivos: “Se nos escapó la victoria porque venía muy buen ritmo y en una duna golpeamos fuerte y destalonamos la goma”.

El salteño agregó: “Tuvimos que cambiar el neumático, perdimos ahí como tres minutos. Quedamos terceros a un minuto. Era lo que buscaba y sobre todo ahora tener una buena posición de largada para la semana siguiente”. En el balance general, fue contundente: “Esta primera semana, el balance fue muy duro… nunca en mi vida tuve tantos problemas mecánicos como tuve en estos días”. Actualmente ocupa el 14º puesto.

Navegantes argentinos, un rol clave en la Challenger

El mendocino Bruno Jacomy, navegando a Lucas Del Río, terminó noveno en la etapa y se sostiene tercero en la general, a nueve minutos del liderazgo. El bonaerense Augusto Sanz, junto a Puck Klaassen, fue cuarto y marcha sexto en el acumulado.

También continúan en carrera David Zille y Sebastián Cesana, quienes sufrieron un vuelco sin consecuencias y mantienen el quinto puesto global, mientras que Pablo Copetti se ubica 16º tras finalizar 18º en la jornada.

zille cesana1 El pampeano David Zille y el cordobés Sebastián Cesana se mantienen al acecho. Instagram @bbr_motorsport

Otros resultados destacados

En Side by Side, Manuel Andújar fue octavo y se posiciona séptimo en la general, mientras que Jeremías González Ferioli es noveno. En Autos, Nasser Al-Attiyah tomó el liderazgo tras ganar la etapa y afirmó: “No fue una semana fácil… Fue agradable liderar el Dakar y ganar la etapa”.

En Camiones, Mitchel Van Den Brink logró una ventaja clave, mientras que en Stock Defender domina con autoridad. En Mission 1000, Benjamín Pascual fue tercero en la etapa y continúa segundo en la general.

Con el descanso a la vista, el Dakar se prepara para una segunda semana decisiva, donde los argentinos buscarán sostener su protagonismo en uno de los recorridos más duros del planeta.