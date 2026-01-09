Dakar 2026: Luciano Benavides supera una jornada clave y es tercero en la general

El piloto argentino completó una etapa compleja en Arabia Saudita, terminó sexto en el día y alcanzó el tercer lugar en la clasificación general de motos.

Luciano Benavides logró superar con solidez una Etapa 6 especialmente exigente del Rally Dakar Arabia Saudita 2026 y cerró la jornada en Riyadh con un resultado clave para sus aspiraciones en la competencia. El piloto argentino finalizó el día ubicado en la tercera posición de la clasificación general de motos.

El representante del norte argentino, a bordo de una KTM del equipo Red Bull Factory Racing, concluyó la sexta etapa en el sexto puesto, en una jornada marcada por la dureza del terreno y el alto desgaste físico. El triunfo parcial quedó en manos del estadounidense Ricky Brabec, quien registró un tiempo de 3 horas, 41 minutos y 33 segundos.

Benavides completó el recorrido con un tiempo de 3:47:10, a 5 minutos y 37 segundos del ganador, lo que le permitió ser el mejor piloto de KTM en la etapa disputada el viernes y sostener un rendimiento consistente frente a sus principales rivales.

Una etapa clave en la lucha por la general del Rally Dakar El dominio de Honda en la etapa quedó reflejado en el 1-2 conseguido por Brabec y el español Tosha Schareina, a lo que se sumaron además el cuarto y quinto lugar para la marca japonesa. A pesar de ese escenario, Benavides logró mantenerse competitivo y minimizar diferencias en un día complejo.