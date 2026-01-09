Quién es Luciano Benavides: historia y ambición del piloto argentino que es protagonista en el Dakar 2026

Luciano Benavides es uno de los nombres propios del Rally Dakar 2026 y el principal estandarte argentino en la categoría reina de motos . El piloto salteño atraviesa una etapa de madurez deportiva en la que combina experiencia, velocidad y una ambición intacta por alcanzar los puestos de privilegio en la competencia más dura del mundo.

Su presente no se explica sin mirar de cerca lo vivido en el Dakar 2025. Allí logró un valioso cuarto puesto con la KTM oficial, su mejor resultado histórico, aunque el recorrido estuvo atravesado por una carga emocional especial. Durante la primera semana debió convivir con la preocupación por la situación física de su hermano Kevin , quien llegó disminuido por severas lesiones y condicionó el ánimo familiar.

Ese contexto también marcó el desarrollo de una temporada que fue claramente “de menos a más”. Luciano vio frustrada su chance de pelear por el subcampeonato de Rally GP tras una caída en la primera etapa del Rally de Marruecos, lo que lo relegó al cuarto puesto final del campeonato, pese a mostrar un rendimiento competitivo a lo largo del año.

El vínculo de Luciano Benavides con el Dakar comenzó mucho antes de subirse a una moto oficial. Tenía apenas 13 años cuando presenció el paso de la caravana por Fiambalá, en el norte argentino, sin imaginar que una década más tarde estaría en la línea de largada. Su debut llegó en el Dakar 2018, aunque terminó en abandono tras una fuerte caída en la etapa Salta-Belén.

Lejos de bajar los brazos, fue construyendo una carrera sólida. En el Dakar 2019, disputado en Perú, finalizó noveno, mientras que en 2020, ya en Arabia Saudita, logró un destacado sexto puesto, convirtiéndose en el mejor argentino de la prueba. En 2021 volvió a sufrir un golpe duro con una caída en la etapa 9 que le provocó una lesión en el hombro y el abandono, aunque la consagración de su hermano Kevin transformó esa desilusión en una enorme alegría familiar.

El salto de calidad y los años más difíciles de Luciano Benavides

El 2023 marcó el punto más alto de su carrera deportiva. Luciano terminó sexto en el Dakar, ganó tres etapas y cerró la temporada de manera brillante en Marruecos, donde conquistó el Campeonato del Mundo al superar a Toby Price por apenas cuatro puntos. Ese logro lo confirmó como una referencia internacional en el rally raid.

El 2024, en cambio, estuvo marcado por los obstáculos. Comenzó con un séptimo puesto en el Dakar, condicionado por la rotura del motor en la sexta etapa, y luego no pudo defender su título mundial tras la decisión de Husqvarna de no competir en el W2RC. Meses después, en el Desafío Ruta 40, compitió pocos días después del grave accidente de Kevin y sufrió una caída en alta velocidad que le provocó la fractura de la cadera. Reapareció en el Rally de Marruecos, ya con KTM, iniciando una nueva etapa tras la lesión.

Ambición, recuperación y protagonismo en el Dakar 2026

En plena recuperación de lesiones en la rodilla y el hombro, Luciano Benavides asumió el desafío de ser el abanderado argentino en la élite del Dakar 2026. “En el Dakar pasado me costó mucho mantener la concentración la primera semana, porque sabía en las condiciones que había llegado mi hermano Kevin y tenía miedo que le pasara algo. Quizá no tuve toda la energía puesta en mí y eso me retrasó. Luego que Kevin se retiró, tuve una segunda semana muy fuerte. Salió mi mejor versión y fui el más rápido durante la segunda mitad. El resultado final, el P4 muy cerca del podio ha sido mi mejor resultado, pero —siendo sincero— no me deja conforme”, señaló en declaraciones al sitio oficial de la competencia.

También analizó su temporada y los golpes sufridos: “Luego mi temporada fue de menos a más. En Abu Dhabi no encontré un buen feeling con la moto y terminé P4. Sudáfrica fue mucho mejor y fui segundo con un ritmo muy similar al de Daniel (Sanders). En Portugal hicimos una gran carrera, aunque como equipo creo que cometimos un error en la elección de neumáticos. Luego llegamos a Marruecos. Allí me caí el primer día. En ese accidente me rompí los ligamentos de la rodilla, un poco el hombro y resentí una vértebra de la espalda”.

Con la mirada puesta en lo que viene, dejó en claro su mentalidad: “Si en algo nos destacamos los Benavides es en la recuperación y confío en que físicamente voy a estar a la altura de las circunstancias en el Dakar. Creo que será durísimo, pero eso es parte del juego. Quiero hacer lo mejor todos los días, ser mi mejor versión y ganarme a mí mismo. Si hago eso, el gran resultado puede llegar. Uno siempre sueña con la gloria, para eso entreno y corro”.

Esa ambición ya tuvo su primer gran premio en el Dakar 2026. Luciano Benavides ganó la Etapa 5 en la categoría motos, una exigente especial de 371 kilómetros con final en Hail, donde fue el más sólido del día en una jornada marcada por el desgaste físico, los errores de navegación y los problemas mecánicos. Tras ese triunfo, el piloto argentino se ubica tercero en la clasificación general y confirma que su nombre vuelve a estar entre los grandes protagonistas del Dakar.