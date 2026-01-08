Tras la Etapa 5 del Dakar 2026 y el triunfo de Benavides, así quedaron las clasificaciones

La doble jornada maratón del Rally Dakar 2026 concluyó este jueves con la quinta etapa en Hail, tras 371 kilómetros de especial. La jornada dejó triunfos parciales del estadounidense Mitch Guthrie (Ford Racing) en coches y del argentino Luciano Benavides (Red Bull KTM) en motos, resultados que confirmaron como líderes al sudafricano Henk Lategan (Toyota Gazoo Racing W2RC) y al australiano Daniel Sanders (Red Bull KTM).

En la categoría Ultimate, Guthrie celebró la victoria luego de verse beneficiado por una sanción de un minuto y diez segundos aplicada al español Nani Roma (Ford Racing), quien había sido el más rápido del día tras un intenso “esprint” en los kilómetros finales que le permitió sacar apenas cuatro segundos de ventaja sobre su compañero de equipo.

La penalización privó a Roma de lo que hubiera sido su decimocuarta victoria de etapa en coches —a las que suma 13 en motos— y lo relegó al segundo puesto, a 1:06 del ganador. El checo Martin Prokop (Orlen Jipocar) completó el podio, a 2:14, mientras que Carlos Sainz (Ford Racing) finalizó sexto, a 5:23, tras recibir también una sanción de un minuto y superar problemas con el embrague que condicionaron su rendimiento.

A pesar de tener que abrir pista, Henk Lategan logró conservar el liderazgo de la clasificación general. El sudafricano terminó decimosexto en la etapa, a 12:43, justo por detrás del catarí Nasser Al-Attiyah (Dacia), quien fue sancionado con dos minutos. En la general, Lategan manda con 3:17 de ventaja sobre Al-Attiyah y 5:38 sobre el sueco Mattias Ekström (Ford Racing).

Más atrás aparecen Nani Roma, a 6:59 del líder, y Carlos Sainz, a 8:33. Entre las mujeres, las españolas Cristina Gutiérrez (Dacia) y Laia Sanz (Ebro) finalizaron decimocuarta y vigésima en la etapa, ubicándose decimotercera y decimoséptima en la general, a 23:59 y 46:12, respectivamente.

Motos: cómo quedó Luciano Benavides tras un triunfo clave

En motos, Luciano Benavides se quedó con la victoria de la Etapa 5 y emuló a su hermano Kevin, ganador en el mismo escenario durante la octava etapa del Dakar 2024. El argentino mantuvo un ritmo sólido durante toda la jornada maratón con su KTM y ganó con una diferencia de 3:51 sobre el chileno Nacho Cornejo (Hero Motosports) y de 5:30 respecto a Daniel Sanders.

luciano benavides etapa 5 Gran jornada para el argentino Luciano Benavides. X @dakar

Con estos resultados, Sanders pasó a liderar la general con 1:59 de ventaja sobre el español Tosha Schareina (Monster Energy Honda), 2:02 respecto al estadounidense Ricky Brabec y 5:55 sobre Benavides, que quedó bien ubicado en la lucha por los primeros puestos del Dakar 2026. Más atrás aparece Cornejo, a 18:38.

El español Edgar Canet, ganador del prólogo y de la primera etapa, quedó fuera de la pelea por la general tras detenerse en el kilómetro 240 por un problema en el neumático trasero y perder más de una hora en la reparación, sin poder recibir ayuda externa para evitar una sanción de seis horas.

Este viernes se disputará la sexta etapa entre Hail y Riad, con 331 kilómetros cronometrados y un extenso enlace de 589, en una jornada que volverá a tener a las dunas como grandes protagonistas.