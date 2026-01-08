Mitch Guthrie ganó la Etapa 5 del Dakar tras una sanción a Nani Roma

Guthrie heredó el triunfo en la quinta etapa del Dakar, mientras Henk Lategan conservó el liderazgo de la general.

El estadounidense Mitch Guthrie (Ford Racing) se impuso en la categoría reina de coches (Ultimate) en la quinta etapa del Rally Dakar 2025, disputada sobre 371 kilómetros de especial con final en Hail. El triunfo llegó tras una sanción de un minuto y diez segundos aplicada al español Nani Roma (Ford Racing), que había sido el más rápido en la clasificación original de la jornada.

Roma había marcado el mejor tiempo del día con apenas cuatro segundos de ventaja sobre su compañero de equipo, pero la penalización lo relegó al segundo puesto, a 1:06. De esta manera, el español se quedó sin lo que hubiera sido su decimocuarta victoria de etapa en coches, a las que suma otras 13 en motos a lo largo de su carrera en el Dakar.

ultimate etapa 5 La sanción a Roma modificó el resultado de la Etapa 5 del Rally Dakar, que terminó con Guthrie como ganador. El checo Martin Prokop (Orlen Jipocar) completó el podio de la etapa al finalizar tercero, a 2:14 del ganador. Por su parte, Carlos Sainz (Ford Racing) terminó sexto, a 5:23, luego de recibir también una penalización de un minuto que condicionó su resultado.

Lategan resiste en la general en el Rally Dakar A pesar de tener que abrir pista, el sudafricano Henk Lategan (Toyota Gazoo Racing W2RC) logró conservar el liderazgo de la clasificación general. Finalizó decimosexto en la etapa, a 12:43, justo por detrás del catarí Nasser Al-Attiyah (Dacia), pero mantiene una ventaja de 3:17 sobre el propio Al-Attiyah y de 5:38 respecto al sueco Mattias Ekström (Ford Racing).