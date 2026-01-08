Ford lidera el Rally Dakar 2026 con cinco autos entre los primeros puestos

El Rally Dakar , considerado la competencia off-road más compleja del mundo, completó su tercera etapa este martes 6 de enero marcando un hito histórico para Ford . La marca posicionó cinco vehículos en el liderazgo general de la competencia, una hazaña que ningún otro fabricante lograba desde 2007 (cuando Volkswagen lideró la etapa inicial en Lisboa).

Además del piloto Mitch Guthrie a la vanguardia (quien se convierte en el primer estadounidense en alcanzar el liderazgo general en esta etapa del rally), el ranking posiciona a Martin Prokop en segundo lugar (compitiendo con una Raptor de un equipo privado), seguido por Mattias Ekström, Carlos Sainz y Nani Roma, compañeros del líder en el equipo oficial Ford M-Sport.

La edición número 48 del Dakar comenzó el 3 de enero y se extenderá hasta el día 17, recorriendo 8.000 km a través del clima y los terrenos inhóspitos del desierto de Arabia Saudita, un escenario repleto de dunas y piedras. La competencia puede seguirse a través del sitio oficial.

Además de competidores de 70 nacionalidades diferentes, el evento cuenta con la cobertura de más de 600 representantes de medios de 56 países, 130 fotógrafos de prensa, agencias y equipos a bordo de 80 vehículos y cinco helicópteros de TV.

Desafíos Extremos de Ford

El año pasado, en su debut con la Raptor T1+ en la competencia, Ford conquistó el tercer lugar con Mattias Ekström y la quinta posición con Mitch Guthrie. Los icónicos Carlos Sainz y Nani Roma, quienes suman cinco títulos en el Rally Dakar, son otras de las grandes estrellas del equipo y conocen mejor que nadie los imprevistos de este desafío.

“Recuerdo cuando era el defensor del título en 2015 y tuve que abandonar después de solo tres kilómetros de la primera especial debido a una rotura del motor, algo que nunca debería haber pasado. Esa experiencia me ayuda a encarar la carrera con tranquilidad y a ser cauteloso con cualquier pronóstico”, comentó Nani Roma.

Para dimensionar la dificultad de esta edición, la diferencia entre el primer y el décimo clasificado es de poco más de 11 minutos, un tiempo significativamente menor al registrado en los últimos años. Ampliando la comparación al Top 20, la diferencia es de poco más de 30 minutos, siendo también la menor de las últimas seis pruebas.