Luciano Benavides ganó la Etapa 5 del Dakar y se metió de lleno en la pelea
Luciano Benavides logró una sólida victoria en la Etapa 5 del Dakar, mientras hubo cambios importantes en la clasificación general.
El argentino Luciano Benavides se impuso en la categoría reina de motos en la quinta etapa del Rally Dakar 2025, una exigente jornada de 371 kilómetros de especial con final en Hail. El piloto de KTM fue el más sólido del día y capitalizó una etapa marcada por el desgaste físico, los errores de navegación y los problemas mecánicos de varios protagonistas.
Benavides sostuvo un ritmo firme durante toda la vuelta de la etapa maratón y construyó una victoria clara, con una ventaja de 3:51 sobre el chileno Nacho Cornejo (Hero Motosports) y de 5:30 respecto al australiano Daniel Sanders. El español Tosha Schareina (Monster Energy Honda), obligado a abrir pista, pudo aprovechar las bonificaciones y finalizó quinto, a 9:13 del ganador.
Con este resultado, Sanders pasó a liderar la clasificación general, con 1:59 de ventaja sobre Schareina, 2:02 respecto al estadounidense Ricky Brabec (Monster Energy Honda), 5:55 sobre Benavides y 18:38 sobre Cornejo, en una tabla que continúa muy ajustada tras cinco etapas disputadas.
Problemas para Canet y cambios en la general en Motos
La jornada fue especialmente complicada para el español Edgar Canet, ganador del prólogo y de la primera etapa, quien quedó fuera de la lucha por los puestos de vanguardia. El joven piloto se detuvo en el kilómetro 240 por un inconveniente en el neumático trasero y perdió más de una hora intentando repararlo. Al no poder recibir asistencia de otro competidor —lo que le hubiera implicado una sanción de seis horas—, Canet resignó todas sus opciones en la clasificación general.