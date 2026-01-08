Luciano Benavides ganó la Etapa 5 del Dakar y se metió de lleno en la pelea

Luciano Benavides logró una sólida victoria en la Etapa 5 del Dakar, mientras hubo cambios importantes en la clasificación general.

El argentino Luciano Benavides se impuso en la categoría reina de motos en la quinta etapa del Rally Dakar 2025, una exigente jornada de 371 kilómetros de especial con final en Hail. El piloto de KTM fue el más sólido del día y capitalizó una etapa marcada por el desgaste físico, los errores de navegación y los problemas mecánicos de varios protagonistas.

Benavides sostuvo un ritmo firme durante toda la vuelta de la etapa maratón y construyó una victoria clara, con una ventaja de 3:51 sobre el chileno Nacho Cornejo (Hero Motosports) y de 5:30 respecto al australiano Daniel Sanders. El español Tosha Schareina (Monster Energy Honda), obligado a abrir pista, pudo aprovechar las bonificaciones y finalizó quinto, a 9:13 del ganador.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OfficialW2RC/status/2009217186334748748&partner=&hide_thread=false LUCIANO BENAVIDES EMULATES HIS BROTHER TO WIN IN HAIL | RALLY GP



The Benavides family had already one in Hail, which the Dakar has been visiting since 2020. It was Kevin who won in 2024, on stage 8. Two years later, his brother Luciano has tasted victory in the same place… pic.twitter.com/yRvLxFIS2I — World Rally-Raid Championship (@OfficialW2RC) January 8, 2026 Con este resultado, Sanders pasó a liderar la clasificación general, con 1:59 de ventaja sobre Schareina, 2:02 respecto al estadounidense Ricky Brabec (Monster Energy Honda), 5:55 sobre Benavides y 18:38 sobre Cornejo, en una tabla que continúa muy ajustada tras cinco etapas disputadas.