Quién es Edgar Canet, el joven español que hizo historia en el primer día del Dakar 2026

El Rally Dakar 2026 comenzó con una marca histórica que tiene nombre y apellido: Edgar Canet . El joven piloto español del equipo Red Bull KTM se convirtió en el ganador más joven de una etapa de motos en la historia de la competencia, al imponerse en el prólogo disputado en Yanbu, Arabia Saudita.

Con apenas 20 años, 9 meses y 18 días, Canet completó los 22 kilómetros cronometrados con un tiempo de 11:31.9, registro que resultó inalcanzable para el resto de los competidores. Su rendimiento fue tan sólido como preciso, incluso frente a figuras consagradas del rally raid mundial.

El español superó por tres segundos a su compañero de equipo Daniel Sanders, campeón del mundo y ganador del Dakar en la edición anterior, y por cinco segundos al estadounidense Ricky Brabec (Monster Energy Honda), vencedor del Dakar 2024, quienes completaron el podio del día.

El dominio de Canet fue aún más significativo por el nivel de rivales a los que dejó detrás. El argentino Luciano Benavides, también integrante del Red Bull KTM Factory Team , finalizó cuarto a once segundos, mientras que el español Tosha Schareina (Monster Energy Honda), uno de los candidatos a la victoria final, terminó séptimo, a 23 segundos del ganador.

Tras cruzar la meta, el joven piloto de La Garriga (Barcelona) se mostró exultante por el resultado conseguido en su debut dentro de la máxima categoría. “Estoy muy contento. Hemos terminado el prólogo con muy buenas sensaciones”, expresó.

“Hemos podido anticipar los peligros leyendo el road book al 100%, lo que significa que tengo buena seguridad encima de la moto. Ha salido un buen tiempo. Muy contento con mi ritmo. No podía haberlo hecho mejor. Es la mejor manera de empezar el rally”, añadió Canet, reflejando la confianza con la que arrancó el Dakar 2026.

De promesa a realidad: el camino de Edgar Canet

A sus 20 años, Edgar Canet afronta su segundo Rally Dakar, pero el primero dentro de la categoría Rally GP, la élite del rally raid. En 2025 había debutado en Rally2 con el equipo oficial KTM, convirtiéndose en el piloto más joven de la historia en competir en el Dakar dentro de una estructura de fábrica.

Aquella primera experiencia fue impactante: logró siete top 10 de etapa, un segundo puesto en la etapa 7, otro top 5 en la etapa 10 y finalizó octavo en la general, además de quedarse con el triunfo en Rally2. Todo ello después de superar una dura caída en la etapa 6, que lo obligó a continuar con dolor y dudas sobre su continuidad.

edgar canet1 Edgar Canet brilló en Yanbu y escribió su nombre en la historia grande del Rally Dakar. Instagram @edgarcanet373

Su historia de superación es aún más profunda. Cuatro años antes de ese Dakar, Canet había sufrido una grave caída practicando motocross que le provocó la fractura de cinco vértebras. Pasó por tres operaciones y llegó a no saber si volvería a caminar, pero logró regresar a las motos y relanzar su carrera deportiva.

Un talento formado entre motos, referentes y títulos

La progresión de Canet fue meteórica. A los 18 años debutó en rally raid con un segundo puesto en el 1.000 Dunas, ganó el Oasis Rally y luego dio el salto al Mundial W2RC, donde sorprendió desde su primera participación. En 2024 fue tercero en su primer prólogo mundialista en Portugal y cerró la temporada con resultados destacados en el Desafío Ruta 40 y el Rally de Marruecos.

El salto definitivo llegó en 2025, cuando se consagró campeón del Mundial de Rally Raid W2RC en Rally2, con cuatro triunfos en cinco fechas, confirmando que su talento ya era una realidad.

Canet creció entre motos y combustible en el taller de su abuelo y tuvo como gran mentor a Nani Roma, a quien considera su “padre deportivo”. Otro pilar clave en su carrera fue Jordi Viladoms, director del equipo KTM, quien apostó por él desde sus primeros pasos. Hoy, Edgar Canet no solo es una promesa: es el nombre propio del primer gran golpe del Dakar 2026.