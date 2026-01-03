Rally Dakar 2026: Luciano Benavides tuvo un buen estreno y terminó 4° en el prólogo de motos

En el primer día del Rally Dakar, el argentino tuvo un buen desempeño en el prólogo de motos y quedó 4°. Por su parte, el ganador fue el español Edgar Canet.

Este sábado 3 de enero se dio inicio a una nueva edición del Rally Dakar. En esta ocasión, los encargados de abrir el telón fueron las motos, que tuvieron al argentino Luciano Benavides como gran protagonista, con un prólogo de 95 kilómetros (de los cuales 22 kilómetros correspondieron a la prueba especial).

Más allá de su recorrido reducido, la clasificación de motos presentó un desafío exigente para los 115 pilotos, que debieron enfrentarse a un trazado cambiante, con sectores de piedras, arena y superficies compactas. La jornada resultó clave por partida doble: el prólogo sí suma para la clasificación general en la categoría motos —a diferencia de lo que ocurre en autos y camiones— y, además, los diez mejores tiempos obtuvieron el derecho a seleccionar su orden de largada para la primera etapa completa del domingo.

Edgar Canet se quedó con el prólogo de motos y Luciano Benavides fue 4° El gran ganador del prólogo fue el joven español Edgar Canet (Red Bull KTM), quien marcó un tiempazo de 11:31.9 y le sacó tres segundos de ventaja a su compañero de equipo y vigente campeón en la categoría, Daniel Sanders (fue 2°), y cinco respecto al estadounidense Ricky Brabec (Monster Energy Honda).

Rally Dakar 2026 - Prólogo motos El joven español, Edgar Canet, se quedó con el prólogo de motos en el inicio del Rally Dakar 2026. EFE Por su parte, el piloto argentino del Red Bull KTM Factory, Luciano Benavides, tuvo un buen desempeño en la pista y terminó en la 4° posición a once segundos del español. En el quinto puesto terminó Ross Branch y por debajo de él se ubicó Michael Docherty.

Finalmente, el español Tosha Schareina (Monster Energy Monda), aspirante a la victoria final, fue séptimo al ceder 23 segundos respecto a Canet mientras que los últimos tres lugares los ocuparon Adrien van Beveren (Honda HRC), Skyler Howes (Honda HRC) y Martín Michek (Hoto Factory Racing).