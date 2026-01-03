Una verdadera pesadilla para el chef con estrella Michelin en el prólogo del Rally Dakar 2026

El Rally Dakar 2026 comenzó de la peor manera para Nandu Jubany , uno de los participantes más mediáticos de la competencia. El chef catalán, dueño del restaurante Can Jubany —galardonado con una estrella Michelin en Calldetenes, Barcelona—, llegaba a Arabia Saudita cargado de expectativas tras su sólido debut en autos durante la edición anterior.

En 2025 había demostrado un ritmo competitivo que lo llevó al podio en la categoría 4x2, y para este año decidió elevar la apuesta junto a su copiloto Marc Solà. La preparación fue tan intensa dentro como fuera de la pista: días antes de viajar, Jubany y su equipo elaboraron 2.400 menús de fin de año para llevar, en una verdadera maratón gastronómica previa al Dakar 2026 .

Ese esfuerzo se reflejó también en la logística. Jubany fue el último competidor en tomar un vuelo rumbo al vivac, llegando más tarde que el resto, aunque justo a tiempo para largar el prólogo y cumplir con el cronograma oficial de la carrera.

Lo que debía ser una toma de contacto progresiva con el terreno se transformó rápidamente en una jornada frustrante. A los 7,2 kilómetros del prólogo, que tenía un total de 22 km, el vehículo se detuvo por un problema de sobrecalentamiento, sin que el equipo pudiera identificar de inmediato la causa.

Durante más de cuatro horas, Jubany y Solà intentaron poner el auto nuevamente en marcha, sin éxito. Finalmente, el coche debió ser remolcado hasta el campamento, acumulando una pérdida de tiempo considerable, aunque con un alivio clave: el prólogo no suma para la clasificación general del Dakar.

Nandu Jubany y Marc Solà Dakar 2026 Nandu Jubany sufrió una inesperada falla eléctrica en el Prólogo del Dakar 2026 que lo dejó varado durante horas. EFE

La atención se centró entonces en determinar si el inconveniente tenía solución y si podrían largar la Etapa 1. Recién entrada la noche, cerca de las 21 horas locales (19 en España), los mecánicos lograron dar con el origen del problema.

La autocrítica de Nandu Jubany y el equipo

El diagnóstico fue preciso pero difícil de detectar: un cable situado en la parte trasera del vehículo, muy cerca del tubo, se había quemado. Encontrarlo fue, según el entorno del equipo, “como buscar una aguja en un pajar”. La buena noticia fue que el desperfecto podía resolverse y no comprometía la continuidad en carrera.

Con el problema solucionado, Jubany y Solà deberán encarar la Etapa 1 desde la posición 198, prácticamente al cierre del pelotón de autos. Esto implicará convivir con vehículos más lentos, mayor riesgo en los adelantamientos y una dificultad adicional: la escasa diferencia de 30 segundos con el coche precedente, lo que generará una densa nube de polvo en los primeros kilómetros.

“Saldremos de los últimos, con solo tres atrás. Pero no estamos fuera de carrera y tenemos que dar las gracias de que esto nos ha pasado hoy en el prólogo y no mañana en la etapa 1, porque si no no acabaríamos el Dakar. Ahora han protegido el cable. Hemos estado 4 horas, pero cuando es un problema electrónico, no sabes nunca lo que es”, expresó Jubany.

Por su parte, Marc Solà graficó la confusión del momento: “Buscábamos cables, pero nos volvíamos locos los dos”. Aun así, el chef se mostró confiado: “Y tenemos que dar gracias. Mañana, más. Habrá que tener un poco de paciencia saliendo atrás, pero la carrera nos acabará poniendo en nuestro sitio. Daremos gas, ya lo veréis”.