Así les fue a los argentinos en el primer día del Rally Dakar 2026

Luciano Benavides, Kevin Benavides, Nicolás Cavigliasso y otros argentinos tuvieron su estreno en el Rally Dakar 2026. ¿Cómo le fue a cada uno?

Comenzó el Rally Dakar 2026 y así les fue a todos los argentinos protagonistas. Foto: Somos Dakar

El Rally Dakar 2026 abrió su desafío con una actuación destacada de los pilotos argentinos dentro de la exigente categoría Challenger T3, donde varias unidades UTV se metieron entre los mejores diez al cierre del Prólogo disputado sobre los 22 kilómetros cronometrados en Yanbu.

Así le fue a los argentinos en el inicio del Rally Dakar La representación nacional marcó presencia desde el inicio, con Augusto Sanz, navegando a bordo del UTV de Puck Klaasen, que escoltó al líder general por apenas segundos y confirmó que la armada albiceleste no vino de paseo a esta edición del rally raid más duro del planeta. Detrás, el binomio de Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini, campeones mundiales del certamen, reforzó las expectativas al ubicarse también entre los de punta.

Paul Spierings (12:31) ganador del Prólogo en la divisional Challenger



Kevin Benavides y Lisandro Sisterna 7°, a 22s, en su debut en la categoria #Dakar2026 pic.twitter.com/l4n8yFksuy — Identidad Deportiva (@idendeportiva) January 3, 2026 Otro nombre propio fue el del salteño Kevin Benavides, quien en su primera incursión con un UTV terminó en el 7.º puesto, apenas a 22 segundos del líder, consolidando una arrancada con sabor a victoria para la legión argentina en esta prueba inaugural del calendario de rally raid.

Con estas posiciones, los exponentes nacionales no solo ratifican su competitividad, sino que se posicionan como animadores de peso desde el primer día de la competencia, dejando en claro que pelearán por la punta en las etapas venideras del Dakar.

Luciano Benavides fue cuarto en el Prólogo de motos Otro de los argentinos que se presentó en la jornada inaugural del Rally Dakar fue Luciano Benavides. El hermano de Kevin terminó en el cuarto lugar en el Prólogo de motos, a tan solo once segundos de el joven español Edgar Canet (Red Bull KTM), quien marcó un tiempazo de 11:31.9 y fue el gran ganador.