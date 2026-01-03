Duro vuelco en el Rally Dakar, el primero del 2026: la reacción del piloto es viral

El Rally Dakar 2026 ya está en marcha y, como suele ocurrir en la competencia más exigente del mundo del rally raid, el inicio no estuvo exento de momentos de tensión. La tradicional carrera volvió a disputarse en los desafiantes caminos de Arabia Saudita, escenario que puso a prueba a los competidores desde la primera jornada.

Durante el prólogo de esta edición , se registró el primer accidente importante del certamen. El protagonista fue el piloto alemán Daniel Schröder, quien compite en la división de autos y porta el número #229, y que sufrió un violento vuelco que quedó registrado en video .

Más allá del impacto del accidente, lo que llamó especialmente la atención fue la reacción del piloto al descender del vehículo. Visiblemente molesto, Schröder se bajó del auto con gestos de enojo, una escena que rápidamente se viralizó y generó comentarios en redes sociales.

La secuencia fue publicada por el sitio oficial del Rally Dakar y tuvo una amplia repercusión entre fanáticos y especialistas. En las imágenes se observa el momento del vuelco y, posteriormente, la furiosa reacción del piloto alemán al abandonar el vehículo.

Tras el video, uno de los mensajes en X fue: “El Dakar no se gana en la primera etapa. Pero si se puede perder”, una frase que resume la dureza y la imprevisibilidad de la competencia.

Quién es Daniel Schröder, el piloto alemán del Rally Dakar

El automovilismo es un verdadero negocio familiar para la familia Schröder. Su padre, Jürgen Schröder, compite en el Dakar desde 2009: comenzó como navegante de Alfie Cox antes de convertirse en piloto y transmitió su pasión por el rally raid a sus hijos Daniel y Maximilian.

Daniel Schröder completó el Dakar en dos oportunidades en moto durante la etapa sudamericana, logrando medallas de finalista con un 51.º puesto en 2011 y un 20.º lugar en 2012. Luego sumó experiencia como navegante junto a su padre en las ediciones de 2015, 2016 y 2019.

En 2022 asumió el mando del Dakar de manera inesperada, tras la baja de Jürgen por una lesión de hombro. Sin haber conducido un auto de rally durante casi dos años, consiguió llegar a la meta con su Nissan Navara VK50, finalizando en una meritoria 36.ª posición. En 2023 mejoró su rendimiento con un 28.º puesto, y en 2025 dio el salto a la categoría T1+, donde ya demostró su potencial con dos top 5 de etapa.

Actualmente, Schröder compite de forma regular en el W2RC junto a Henry Carl Kohne y tiene prevista una nueva temporada completa en 2026. Fuera de las pistas, trabaja junto a su padre y su hermano en la empresa PS Laser, mientras la familia se reúne nuevamente en el Dakar con dos Volkswagen Amarok preparados por WCT, en lo que marca el décimo Dakar para Jürgen Schröder.