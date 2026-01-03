En su debut en el Rally Dakar 2026, Carlos Sainz culminó 8° en el Prólogo de autos

Carlos Sainz, cuatro veces campeón del Rally Dakar, no tuvo su mejor desempeño en el Prólogo, finalizó 8° y llamó la atención de todos sus fans.

Este sábado se puso en marcha el Rally Dakar en Arabia Saudita con la participación de los mejores pilotos del mundo en un circuito con enormes dificultades. El desafío inicial fue el Prólogo, en donde Carlos Sainz, cuatro veces campeón del certamen, no tuvo su mejor desempeño y estuvo un poco lejos de ocupar los primeros puestos en esta etapa que servía para poder escoger el orden de salida de la etapa 1.

El padre de Carlos Sainz Jr. tuvo un correcto debut, pero no le alcanzó para meterse entre los primeros 5 de la clasificación general. A pesar de que esta situación pudo haber sido una mera casualidad, también existe la alternativa de que el español haya empezado a planear su estrategia desde el momento inicial.

Carlos Sainz terminó 8° en el Prólogo de autos en el inicio del Rally Dakar 2026 El madrileño terminó en el octavo puesto a 15 segundos del ganador de esta fase, el sueco Mattias Ekstrom (Ford Raptor). Por su parte, el piloto nórdico, tercero en la pasada edición del raid, marcó un tiempo de 10:48.7, con el que aventajó en ocho segundos al estadounidense Mitch Guthrie (Ford Racing), al belga Guillaume de Mevius (X-Raid Team) y al catarí Nasser Al-Attiyah (Dacia), cinco veces ganador del Dakar y de nuevo uno de los grandes aspirantes a la victoria final junto al triunfador en 2025, el saudí Yazeed Al Rajhi (Overdrive Racing), sexto a 14.

Carlos Sainz habló tras la especial. Carlos Sainz fue 8° en el Prólogo de autos. Más allá de que el tiempo del Prólogo no contó para la clasificación general, el piloto aguarda por conocer su posición final de salida para la etapa inicial. De hecho, Carlos Sainz ya comenzó a planificar las etapas venideras, en donde se determinará si su desempeño de hoy lo perjudicó o benefició.

Además, tras cruzar la línea de meta, Carlos Sainz expresó de forma breve sus sensaciones tras culminar 8° en el Prólogo: "Buena etapa, no ha sido fácil pero no ha habido problemas. Estamos satisfechos con las sensaciones, pero esto es solo un calentamiento", sentenció.