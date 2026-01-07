Dakar 2026: balance argentino en la Etapa 4, con triunfos y posiciones destacadas

El Rally Dakar 2026 completó su Etapa 4, la primera bajo el exigente formato maratón, y los representantes argentinos volvieron a tener una jornada destacada en Arabia Saudita. La etapa, desarrollada íntegramente en la zona de AlUla, exigió máxima gestión mecánica y estrategia, con resultados positivos para varias categorías.

El gran logro del día llegó de la mano de Nicolás Cavigliasso, quien junto a Valentina Pertegarini logró una contundente victoria en Challenger, mientras que en motos Luciano Benavides volvió a mostrarse competitivo y se mantiene entre los mejores de la clasificación general.

Además, los argentinos también tuvieron presencia relevante en Side by Side y Mission 1000, confirmando un rendimiento sólido y constante en el inicio de la semana maratón.

Cavigliasso se impone en la Etapa 4 y celebra en Challenger en el Dakar 2026.

En la categoría Motos, la Etapa 4 volvió a quedar en manos del español Tosha Schareina , pero la atención argentina estuvo puesta en Luciano Benavides, quien finalizó séptimo en la especial y conservó el quinto lugar en la general , manteniéndose en la pelea dentro del top 5.

En Rally 2, Santiago Rostan terminó 33° en la etapa y se ubica 43° en la clasificación acumulada, mientras que Leonardo Cola fue 44° en la jornada y figura 52° en la general tras cuatro días de competencia.

Luciano Benavides se mantiene bien posicionado en la general de Motos, en el Rally Dakar 2026.

Clasificación general de los argentinos en Motos

Luciano Benavides: 5°

Santiago Rostan: 43°

Leonardo Cola: 52°

Challenger: victoria argentina y salto en la general

La gran alegría nacional llegó en Challenger, donde Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini dominaron la primera etapa maratón y se quedaron con el triunfo en la Etapa 4, resultado que además les permitió escalar hasta el tercer puesto de la general.

También fue una jornada positiva para otros argentinos: Bruno Jacomy, navegando a Lucas del Río, finalizó sexto, mientras que Kevin Benavides, en su debut en la especialidad, fue octavo. Más atrás, Fernando Acosta junto a Ral terminó 11°, David Zille fue 13° y Augusto Sanz completó la etapa en el puesto 23.

Clasificación general de los argentinos en Challenger

Nicolás Cavigliasso: 3°

Bruno Jacomy: 4°

David Zille: 5°

Augusto Sanz: 7°

Kevin Benavides: 15°

Fernando Acosta: 28°

Side by Side y Mission 1000

En la categoría Side by Side, la Etapa 4 fue liderada por Brock Heger, pero los argentinos lograron ubicarse dentro del top 10. Jeremías González Ferioli concluyó quinto, mientras que Manuel Andújar fue octavo, a más de 30 minutos del líder. Con estos resultados, Andújar se mantiene octavo en la general y González Ferioli 14°.

Jeremías González Ferioli El argentino Jeremías González Ferioli. Instagram @jeregonzalezferioli

Por último, en Mission 1000, Benjamín Pascual volvió a marcar el ritmo y se quedó con su cuarto triunfo consecutivo, reafirmando su dominio en la categoría. El argentino lidera la clasificación con 20 puntos, consolidando un inicio perfecto en el Dakar 2026.

La Etapa 4 dejó un saldo altamente positivo para la delegación argentina, que afronta con confianza la continuidad de la exigente semana maratón del Rally Dakar.