Schareina ganó la Etapa 4 del Dakar 2026 y se sube a la cima de la general
El piloto valenciano volvió a destacarse en la exigente etapa maratón de motos y alcanzó la punta de la clasificación general tras su segundo triunfo consecutivo.
El valenciano Tosha Schareina (Honda) ratificó su excelente presente en el Rally Dakar 2026 al quedarse con la victoria en la cuarta etapa de motos, una dura jornada maratón de 417 kilómetros que tuvo su llegada en AlUla. El español volvió a imponer su ritmo y sumó su segundo triunfo consecutivo en la competencia.
Con un tiempo de 4h31:56, Schareina no solo se llevó la etapa, sino que además pasó a liderar la clasificación general. El piloto de Honda quedó empatado en tiempo con su compañero de equipo Ricky Brabec, aunque se ubica en lo más alto por contar con mayor cantidad de victorias en lo que va del rally.
Te Podría Interesar
Este resultado convierte a Schareina en el tercer competidor que encabeza la general en esta edición del Dakar, luego del español Edgar Canet y del australiano Daniel Sanders, quien ahora marcha tercero a 1:24 del líder. En paralelo, KTM logró ubicar a tres de sus pilotos dentro del Top 5 de la tabla acumulada.
Rally Dakar: cómo le fue a Luciano Benavides
La jornada también fue especial para Honda, que celebró su primer triplete en una etapa del Dakar 2026, con Ricky Brabec y Skyler Howes completando el podio detrás de Schareina. En tanto, el argentino Luciano Benavides finalizó séptimo en la etapa y se mantiene quinto en la clasificación general, consolidando una actuación regular en una de las ediciones más exigentes de la carrera.