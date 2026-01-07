Schareina ganó la Etapa 4 del Dakar 2026 y se sube a la cima de la general

El piloto valenciano volvió a destacarse en la exigente etapa maratón de motos y alcanzó la punta de la clasificación general tras su segundo triunfo consecutivo.

Tosha Schareina celebró su victoria en la Etapa 4 del Rally Dakar 2026, disputada entre las dunas y caminos de AlUla.

El valenciano Tosha Schareina (Honda) ratificó su excelente presente en el Rally Dakar 2026 al quedarse con la victoria en la cuarta etapa de motos, una dura jornada maratón de 417 kilómetros que tuvo su llegada en AlUla. El español volvió a imponer su ritmo y sumó su segundo triunfo consecutivo en la competencia.

Con un tiempo de 4h31:56, Schareina no solo se llevó la etapa, sino que además pasó a liderar la clasificación general. El piloto de Honda quedó empatado en tiempo con su compañero de equipo Ricky Brabec, aunque se ubica en lo más alto por contar con mayor cantidad de victorias en lo que va del rally.

shareina Tosha Schareina sigue marcando el ritmo en el Rally Dakar. X @OfficialW2RC Este resultado convierte a Schareina en el tercer competidor que encabeza la general en esta edición del Dakar, luego del español Edgar Canet y del australiano Daniel Sanders, quien ahora marcha tercero a 1:24 del líder. En paralelo, KTM logró ubicar a tres de sus pilotos dentro del Top 5 de la tabla acumulada.