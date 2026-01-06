El motociclista argentino debió reaccionar de manera inmediata cuando varios camellos irrumpieron en su camino durante la tercera etapa del Rally Dakar.

Luciano Benavides y una maniobra a puro reflejo en la tercera etapa del Rally Dakar.

El Rally Dakar volvió a dejar en claro por qué es la prueba más exigente del calendario motor. Entre la dureza del terreno y los imprevistos propios del desierto saudí —sede del rally desde 2020—, la tercera etapa ofreció una postal tan insólita como peligrosa para Luciano Benavides, protagonista involuntario de un cruce inesperado en Al Ula.

Lanzado a fondo sobre su KTM oficial, el piloto argentino se encontró de repente con varios camellos atravesando el trazado. Sin margen para el error y a alta velocidad, el salteño debió maniobrar con precisión para esquivar a los animales, que permanecieron imperturbables ante el estruendo de la moto.

Superado el susto, Benavides mantuvo el ritmo y cerró una sólida actuación: finalizó cuarto en el especial, a 4m30s del vencedor del día, el español Tosha Schareina, a bordo de una Honda oficial.

Video: el imprevisto que sufrió Luciano Benavides en la tercera etapa del Rally Dakar La tremenda maniobra de Luciano Benavides para evitar un choque con camellos en la tercera etapa del Rally Dakar @Carburando Tras ese resultado, el argentino se ubica quinto en la general, con un retraso de 11m06s frente al líder provisional, el australiano Daniel Sanders, compañero de estructura en el Red Bull KTM Factory Racing.