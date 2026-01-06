Luciano Benavides volvió a mostrarse competitivo en el Rally Dakar 2026: "Fue muy peligroso"

Luciano Benavides volvió a mostrarse competitivo en el Rally Dakar 2026 y cerró una buena actuación en la tercera etapa, a pesar de haber sufrido tres caídas leves a lo largo de una jornada marcada por la dureza del terreno y la complejidad de la navegación. El piloto argentino del equipo oficial KTM finalizó cuarto este martes y fue uno de los protagonistas entre las motos .

Durante buena parte de la prueba especial, Benavides se mantuvo en la lucha por los primeros puestos , en una etapa de 736 kilómetros totales, con un tramo cronometrado de 421 kilómetros que combinó arena blanda, sectores pedregosos y zonas técnicas que exigieron máxima concentración.

El salteño se ubicó tercero a solo 27 segundos del líder Ignacio Cornejo al pasar por el control del kilómetro 41 y, hacia el kilómetro 80, la pelea por la punta se concentró entre Cornejo, Daniel Sanders y Benavides, con apenas cinco segundos de diferencia entre los tres.

Tras 114 kilómetros de especial, Luciano Benavides marcó el mejor tiempo parcial y logró una ventaja de 1m49s sobre Daniel Sanders. Sin embargo, el australiano contaba con esa misma diferencia en bonificaciones, por lo que ambos pilotos oficiales de KTM quedaron empatados en la clasificación virtual de la etapa.

Más adelante, el español Tosha Schareina tomó el liderazgo, aunque Benavides se mantenía en la pelea directa, a solo 22 segundos al pasar por el kilómetro 219. La exigencia del trazado y el desgaste comenzaron a hacerse sentir a partir de ese punto.

Una etapa positiva, a pesar de todo

Con el avance de la especial, Benavides perdió algo de terreno producto de algunas caídas leves y pequeños errores de navegación. Tras superar los 300 kilómetros cronometrados, quedó a más de un minuto de Schareina y finalmente cruzó la meta en el cuarto lugar, a 4m30s del piloto español de Honda, ganador de la etapa.

“Fue una etapa muy, muy larga, pero me sentí muy bien, he navegado bastante bien. Estaba muy difícil, muy, muy difícil. Así que cometí algunos errores y me caí tres veces, pero despacio, nada grave”, explicó el argentino al llegar al campamento.

“Al final también cometí algunos errores que me hicieron perder tiempo, además me costó pasar a algunos pilotos en el polvo. Pero la peleé bien, la peleé hasta el final, y fue una buena etapa”, agregó.

Consultado sobre la peligrosidad del recorrido, Benavides fue claro: “Sí, fue muy peligroso para las motos, sobre todo porque el terreno tenía mucha arena con piedras, así que había que tener un poco de cuidado”.

Con este resultado, el piloto argentino avanzó al quinto puesto de la clasificación general, a 11m06s del líder Daniel Sanders, quien continúa al frente del Dakar 2026 con una de las KTM oficiales.