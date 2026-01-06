Tosha Schareina gana la Etapa 3 del Dakar 2026 y se prende en la lucha por el liderazgo

El piloto español ganó la tercera etapa en motos y se metió de lleno en la pelea por el título del Rally Dakar.

El español Tosha Schareina (Monster Energy Honda) fue el gran protagonista de la tercera etapa del Rally Dakar 2026 en la categoría de motos. El piloto se impuso este martes en el exigente recorrido con salida y llegada en Alula, donde se disputaron 422 kilómetros cronometrados, y dio un salto clave en la clasificación general.

Con este triunfo, Schareina quedó ubicado en la tercera posición de la general, a apenas 1 minuto y 13 segundos del líder, el australiano Daniel Sanders (Red Bull KTM Factory). El resultado lo consolida como uno de los candidatos firmes en la lucha por la victoria final, cuando todavía resta una larga parte del rally por delante.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/dakar/status/2008498627220828584&partner=&hide_thread=false @ToshaSchareina sets the fastest bike time on Stage 3

The Spaniard claims his third victory, after the 2024 Prologue in AlUla and 2025 Stage 11 in the Empty Quarter!#Dakar2026 #dakarinsaudi pic.twitter.com/6Y5D5gecuQ — DAKAR RALLY (@dakar) January 6, 2026 La victoria en Alula significó la tercera de su carrera en el Dakar para el piloto español, luego del prólogo de la edición 2024 y de la undécima etapa del Dakar 2025 en el Empty Quarter. Incluso tras sufrir una caída contra un árbol durante la jornada, Schareina mostró solidez, carácter y ritmo competitivo para volver a demostrar que está a la altura de los mejores, incluido el corredor 'aussie'.

La general en motos, ajustada y con varios aspirantes En la etapa, Schareina logró aventajar a Sanders por 3 minutos y 28 segundos, mientras que el estadounidense Ricky Brabec (Monster Energy Honda), ganador del Dakar 2024, finalizó segundo a 2:17 y quedó apenas seis segundos por delante del español en la clasificación general. Todo indica que este trío volverá a ser protagonista en la definición del rally.