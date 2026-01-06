Quién es David Zille, el argentino que manda en Challenger y sueña en grande en el Rally Dakar

David Zille continúa al frente de la categoría Challenger en el Rally Dakar 2026, incluso sin haber subido al podio en la segunda etapa. El tramo entre Yanbu y Al Ula, con 504 kilómetros totales y 400 cronometrados, lo tuvo cuarto, a 9 minutos y 24 segundos del ganador del día, el chileno Lucas Del Río.

Gracias al triunfo logrado en la etapa inaugural , el piloto pampeano sostiene el liderazgo en la general. Aventaja por 1:58 al sudafricano Yasir Seaidan y por 2:22 al propio Del Río, su compañero en el equipo BBR Motorsport, que ganó la etapa navegado por el argentino Bruno Yacomy.

Zille nació el 8 de enero de 1980 y llegó al Dakar tras un largo recorrido por distintas disciplinas. Dio sus primeros pasos en el enduro y el motocross, pasó por el rally raid y el cross country, y luego compitió durante tres temporadas en el Rally Argentino. En 2018 adquirió un SSV Can-Am Maverick X3 y debutó con victoria en el CaNav, marcando un punto de inflexión en su carrera.

El argentino David Zille se mantiene en lo más alto del incipiente Rally Dakar 2026 y apuesta fuerte junto a un navegante clave.

Su crecimiento internacional se consolidó en 2021, cuando corrió el Andalucía Rally y, con un Top 10 en la categoría T4, obtuvo el premio “Road to Dakar ”. Un año después debutó en la carrera más dura del mundo junto a Sebastián Cesana , con un décimo puesto en SSV. En 2023, pese a un accidente, lograron su primera victoria de etapa. En 2024, problemas mecánicos los relegaron al puesto 29 y en 2025 no pudieron pelear desde el inicio y abandonaron por fallas técnicas en la etapa 11.

La revancha llegó fuera del Dakar , con una resonante victoria en el Safari Rally, resultado clave para ganar confianza, sumar puntos en el ranking y asegurar el dorsal 305. Ese envión fue determinante para dar el salto al poderoso BBR Motorsport, donde compite con un Taurus T3 Max dentro de la clase T3.1.

Sebastián Cesana, el navegante clave del proyecto

Sebastián Cesana Sebastián Cesana (izquierda) es el cerebro del equipo y posee una gran experiencia.

El rol de Cesana resulta central en el proyecto. Navegante experimentado, es director del Campeonato Chileno de Cross Country y del Atacama Rally, y cuenta con múltiples Dakars en su historial. Debutó en 2018, se consolidó junto a Zille desde 2022 y en los últimos años alternó proyectos de alto nivel, incluso navegando a Francisco “Chaleco” López y a Jeremías González Ferioli, con quienes logró victorias internacionales.

Tras un año cargado de resultados, la dupla volvió a juntarse con un objetivo claro: pelear arriba en el Dakar y encarar una temporada completa del W2RC 2026. “Tenemos claro que el objetivo es ganar o estar en lo más alto posible”, aseguró Zille, mientras Cesana se ilusiona con ir “por la punta de la categoría”.

Con un equipo sólido, experiencia acumulada y ambición intacta, David Zille y Sebastián Cesana se consolidan como una de las grandes cartas argentinas en el rally raid mundial.