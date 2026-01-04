Argentina celebró su primera victoria en el Dakar 2026 con Zille y Cesana

Argentina abrió su cuenta de victorias en el Rally Dakar 2026 gracias a la actuación de David Zille y Sebastián Cesana , quienes se quedaron con la primera etapa de la categoría Challenger . La competencia se disputó en Yanbu y tuvo 305 kilómetros cronometrados, en una jornada exigente desde el inicio.

La dupla nacional, a bordo de un Taurus T3MAX del equipo BBR Motorsport, marcó un tiempo de 3h32m50s y se ubicó en lo más alto de la clasificación. El resultado les permitió convertirse en los primeros argentinos en ganar una etapa en la presente edición del Dakar .

El segundo lugar quedó en manos de los neerlandeses Paul Spierings y Jan Van Der Stelt, aunque una penalización de 1m10s los relegó a 42 segundos de los vencedores, confirmando así el liderazgo de Zille y Cesana en el debut de la prueba.

La victoria en Challenger representó el primer festejo argentino del Dakar 2026 y reforzó las expectativas del equipo para lo que resta de la competencia. El rendimiento fue sólido tanto en velocidad como en navegación, aspectos clave en una categoría cada vez más competitiva.

Zille y Cesana le dieron a Argentina el primer triunfo del Rally Dakar 2026.

Detrás, los campeones Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini completaron la etapa a dos minutos de la punta, en un comienzo alentador para la dupla cordobesa. Los españoles Pau Navarro y Joan Rosa finalizaron cuartos, a 4m50s, mientras que Al-Kuwari junto a Sébastien Duplé se ubicaron quintos.

Presencia nacional en los puestos destacados

El protagonismo argentino se extendió más allá del triunfo. Kevin Benavides y Lichi Sisterna finalizaron séptimos, a escasa diferencia del liderazgo, y mostraron un ritmo competitivo en el arranque del rally. En tanto, Lucas Del Río, navegado por Bruno Jacomy, cerró la etapa en la novena posición.

Más atrás, el español Óscar Ral junto a Fernando Acosta fue decimocuarto, mientras que Peter Klassen, con navegación de Augusto Sanz, concluyó en el decimoséptimo lugar de la clasificación general de la etapa.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/dakar/status/1875519800098877781&partner=&hide_thread=false The glamour of elite Rally-Raid competition with David Zille and Sebastian Cesana #Dakar2025 pic.twitter.com/pJm8ksI8Sk — DAKAR RALLY (@dakar) January 4, 2025

Quién es David Zille

David Zille disputa su quinto Rally Dakar y afronta la edición 2026 con el respaldo del equipo BBR Motorsport, siempre al volante de un Taurus T3MAX y con Sebastián Cesana como navegante. Formado en enduro y motocross, sumó experiencia en rally raid, cross country y el Rally Argentino.

zille El argentino Zille ganó la primera etapa Challenger del Rally Dakar 2026. Instagram @zille_rally

Su trayectoria incluye una victoria en su debut en el CaNav con un Can-Am Maverick X3, el premio “Road to Dakar” en 2021 y una destacada participación internacional. Tras ediciones complejas en años recientes, el triunfo en Yanbu representa un punto de inflexión y un comienzo ideal para su Dakar 2026, que ya quedó marcado por el primer éxito argentino.