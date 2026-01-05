Fuerte susto para Luciano Benavides en la Etapa 2 del Dakar 2026: "Pensé que no llegaba"
Un desperfecto en los kilómetros finales puso en riesgo la continuidad del argentino en el Dakar, aunque pudo llegar a la meta y seguir en carrera.
La Etapa 2 del Rally Dakar 2026 dejó un momento de máxima tensión para Luciano Benavides. El piloto argentino, que busca consolidarse entre los protagonistas de la categoría Motos, sufrió un inconveniente mecánico que lo tuvo al borde del abandono en los kilómetros finales de la especial.
El salteño padeció el desprendimiento de la cubierta trasera de su KTM oficial, una situación crítica en un terreno exigente y a alta velocidad. “En los últimos cinco o seis kilómetros empecé a sentir cómo la cubierta me empezó a pegar en el tanque y dije ‘ya se explota’. En la última recta le supliqué a Dios. Hoy perdimos un poco de tiempo”, relató tras cruzar la meta.
A pesar del contratiempo, Benavides logró completar la etapa en la séptima posición y se mantiene sexto en la clasificación general, resultado que le permite seguir en la pelea tras dos jornadas disputadas en Arabia Saudita.
El incidente que casi lo deja fuera del Rally Dakar
Luego de un arranque prometedor en el Prólogo y la Etapa 1, Luciano Benavides volvió a pista con la intención de seguir recortando diferencias en la Etapa 2. Sin embargo, la rotura del neumático en el sector de refueling cambió por completo el desarrollo de la jornada.
Al arribar al vivac de AlUla, el argentino explicó que el problema se agravó en el tramo final, cuando la cubierta comenzó a golpear contra su pierna, generando incertidumbre sobre su llegada a la meta.
El relato de Benavides tras la Etapa 2
“Esta segunda etapa me deja sensaciones muy buenas. Rompí el neumático en el refueling y, si no era inteligente, podía quedarme fuera de carrera. Por eso traté de dar lo mejor, poniendo el máximo y cuidando de no golpearlo aún más. En los últimos kilómetros el neumático empezó a pegarme en la pierna y pensé que no llegaba. Así que estoy contento de haber llegado al final. Una etapa más.”, expresó Benavides.
Con la experiencia superada y el Dakar aún en sus primeras jornadas, el piloto salteño seguirá en competencia con el objetivo de mantenerse entre los mejores de la general y evitar nuevos sobresaltos en las próximas etapas.