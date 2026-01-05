Dakar 2026: con apenas 19 años, al argentino Benjamín Pascual marca el rumbo en el Mission 1000

Benjamín Pascual continúa escribiendo su propio camino en el Rally Dakar 2026. El piloto argentino, de apenas 19 años, volvió a destacarse en el desafío Mission 1000 y se quedó con la victoria en la Etapa 2, que unió Yanbu con Alula, consolidándose como líder de la clasificación general.

Luego de haber ganado el Prólogo y la Etapa 1, Pascual sumó otros 10 puntos en una jornada exigente que le permitió ampliar su ventaja al frente del certamen reservado para motocicletas 100 % eléctricas. Con este resultado, acumula 35 puntos , más 5 de bonificación, y sigue marcando el ritmo de la categoría.

Al término de la especial, el argentino valoró el trazado, al que definió como una etapa “muy linda” , aunque reconoció que estuvo “con una navegación complicada”, una dificultad que supo resolver para mantenerse en lo más alto.

En su segunda participación dentro del desafío Mission 1000, Benjamín Pascual se muestra sólido y enfocado en completar el rally más duro del mundo. El joven argentino compite con el Segway Team y mantiene como objetivo principal llegar al final de la competencia y dar el salto a la categoría Rally 2, el gran sueño de su carrera deportiva.

Su rendimiento confirma la evolución lograda desde su debut y lo posiciona como una de las promesas argentinas con mayor proyección dentro del rally raid internacional.

Quién es Benjamín Pascual, la joven promesa argentina

Representando al equipo chino Segway Team, Pascual debutó en el Dakar 2025 dentro del Mission 1000 con una moto eléctrica, donde se impuso en la clasificación de dos ruedas y además subió al podio de la general, con un tercer puesto.

benjamin pascual1 Benjamín Pascual domina el Mission 1000 y sigue líder en el Rally Dakar 2026. Instagram @benjamin.pascual30

Hijo de Pablo Pascual, piloto con nueve participaciones en el Dakar sudamericano, Benjamín se subió a una moto a los tres años y comenzó a competir en motocross a los 11, disciplina que comparte como pasión con su hermano Jeremías. Desde pequeño acompañó a su padre en el Dakar y asegura que puede orientarse en cualquier desierto.

Con títulos provinciales y nacionales de motocross, también sumó experiencia internacional en competencias como el Winter Am en Estados Unidos, el Campeonato Español y el Campeonato Catalán de Motocross. En su transición al rally raid, participó en las últimas dos temporadas del Campeonato Argentino de Rally Raid CaNav, dentro de la división Moto1, y en 2025 formó parte de la fecha mundial de MX2 disputada en Córdoba.