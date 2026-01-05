Tras la Etapa 2, cambian los líderes del Rally Dakar 2026 en motos y autos

La Etapa 2 del Rally Dakar 2026 dejó un escenario renovado en las categorías principales, con cambios de liderazgo tanto en motos como en autos . La exigente especial disputada entre Yanbu y AlUla, con 400 kilómetros cronometrados, comenzó a marcar diferencias en una carrera que entra en su tramo decisivo.

En motos, el australiano Daniel Sanders (Red Bull KTM Factory), defensor del título, logró subirse a lo más alto de la clasificación general gracias a un sólido rendimiento en una jornada compleja. El piloto de KTM aprovechó los contratiempos de sus rivales directos y confirmó su candidatura a repetir la corona.

Sanders desplazó del liderazgo a su compañero de equipo Edgar Canet, quien había sido protagonista en el prólogo y en la primera etapa. Pese a ello, el español se mantiene muy cerca en la general , a apenas treinta segundos del australiano, lo que anticipa una lucha cerrada en los próximos días.

Daniel Sanders se quedó con la victoria de la etapa, con una ventaja de 1:35 sobre Canet, quien sufrió una caída durante el recorrido. El joven piloto catalán explicó lo ocurrido tras completar la especial: "Cuando abres pista no es fácil ver todas las piedras y he chocado con una". También relató otro incidente: "Me he caído una vez y me he golpeado contra un árbol para evitar unos dromedarios".

Pese a los contratiempos, Canet destacó su rendimiento general y valoró el trabajo del nuevo líder: "Pero por lo demás, todo bien. Daniel ha realizado un gran trabajo abriendo pista más o menos durante la mitad de la jornada. La navegación era difícil y hemos tenido que parar varias veces para encontrar la pista. Pero no hemos perdido mucho tiempo y en las zonas de parada hemos podido ver a cuánto se encontraban nuestros rivales. Estoy contento con nuestra navegación y nuestro ritmo. Seguimos en la pugna".

Detrás de los líderes, el estadounidense Ricky Brabec y el español Tosha Schareina, ambos del Monster Energy Honda, ocupan el tercer y cuarto lugar de la general, a 2:18 y 4:41 respectivamente. Más atrás aparecen el argentino Luciano Benavides (Red Bull KTM), sexto a 10:04, y el chileno Nacho Cornejo (Hero Motosports), octavo a 13:37.

Schareina analizó una etapa solitaria y exigente: aseguró que había "estado toda la etapa en mitad de la nada y sin nadie por delante", lo que lo obligó a gestionar su propio ritmo. Aun así, se mostró conforme con su situación: está "en una buena posición para mañana, que también será un día largo. Esto no ha hecho más que empezar".

Santolino, la nota negativa en motos

La contracara de la jornada fue el abandono del español Lorenzo Santolino (Sherco). El piloto salmantino, que llegaba con expectativas de pelear posiciones altas, sufrió una fuerte caída en el kilómetro 313. Aunque resultó ileso, el accidente provocó daños irreparables en su motocicleta.

Así quedó la moto de Lorenzo Santolino tras su fuerte caída en la Etapa 2 del Dakar Así quedó la moto de Lorenzo Santolino tras su fuerte caída en la Etapa 2 del Dakar

Santolino no pudo continuar y debió ser evacuado en helicóptero por la organización. Al competir en la categoría máxima, no tiene opción de reenganche, por lo que cerró de esta manera su octava participación en el Rally Dakar.

Toyota domina en autos y Al-Attiyah pasa al frente

En la categoría autos, el protagonismo fue para Toyota Gazoo Racing W2RC, que dominó ampliamente la etapa bajo el liderazgo del estadounidense Seth Quintero. El piloto marcó un tiempo de 3h26:22, superando por 1:42 a su compañero Henk Lategan. El tercer puesto fue para el saudí Yazeed Al Rajhi, a 1:30, aunque en la general continúa relegado a más de 23 minutos.

dakar toyoya Toyota dominó la Etapa 2 del Dakar en autos. https://www.dakar.com/es

Pese a ceder tiempo en la etapa, Nasser Al-Attiyah (Dacia), quíntuple ganador del Dakar, se convirtió en el nuevo líder de la general. El catarí aventaja por siete segundos a Quintero y por 1:09 al belga Guillaume de Mevius (Mini X-Raid), quien pagó caro el hecho de abrir pista. En contraste, los Ford tuvieron una jornada complicada: Carlos Sainz perdió 11:51 y Nani Roma 10:48, lo que los hizo caer al décimo y undécimo puesto de la general.

El martes se disputará la tercera etapa del Dakar 2026, con salida y llegada en AlUla y 422 kilómetros cronometrados. La navegación volverá a ser determinante en una competencia que, tras la Etapa 2, ya dejó en claro que ningún liderazgo está asegurado.