Abandono en el Rally Dakar: llegó lesionado, sufrió una fuerte caída y fue evacuado en helicóptero

Lorenzo Santolino se vio obligado a abandonar el Rally Dakar 2026 este lunes luego de sufrir una fuerte caída durante la Etapa 2, un desenlace marcado por las complicaciones físicas con las que había iniciado la competencia. El piloto español llegó al rally más exigente del mundo con una operación reciente y esa condición terminó siendo determinante en su participación.

El salmantino, que afrontaba su octava presencia en el Dakar, había pasado recientemente por el quirófano debido a una lesión en el pie derecho. Aun así, encaró la prueba con optimismo tras haber finalizado séptimo en el Rally de Marruecos y en Portugal, aunque el desierto saudí puso rápidamente a prueba su estado físico.

Las dificultades comenzaron a manifestarse desde la Etapa 1, cuando sufrió varias caídas que encendieron las alarmas. Sin embargo, el golpe decisivo llegó en la segunda jornada, cuando una caída de consideración obligó a la intervención de los servicios médicos y a su evacuación en helicóptero.

Así quedó la moto de Lorenzo Santolino tras su fuerte caída en la Etapa 2 del Dakar Así quedó la moto de Lorenzo Santolino tras su fuerte caída en la Etapa 2 del Dakar Evacuación aérea y abandono en el Rally Dakar Pese a encontrarse consciente y en condiciones físicas aceptables, Santolino no pudo continuar en carrera debido a los daños sufridos en su motocicleta y a la reapertura de una lesión previa. En declaraciones difundidas por la organización, el piloto explicó lo ocurrido y confirmó su salida de la competencia: “Se me acaba el Dakar este año”. Luego detalló: “No ha podido ser, la verdad es que no llegaba de la mejor manera y ha terminado pasando factura. Me he caído, no muy rápido, entrando aquí en el cañón, a unos 6 kilómetros de aquí y he destrozado el lateral de la moto. He partido las tijas, se ha roto el ‘carter, perdí aceite, el freno, se me ha vuelto a abrir la rodilla. Así que nada, toca parar y otro año será”.