Dakar 2026: Daniel Sanders ganó la tercera etapa en motos y pasó a liderar la general
El australiano fue el más rápido en una exigente especial de 400 kilómetros, mientras que el español Canet terminó segundo y perdió la cima del clasificador.
El piloto australiano Daniel Sanders (KTM) se quedó este lunes con la victoria en la categoría de motos de la tercera etapa del Rally Dakar 2026, disputada entre Yanbu y Alula. La especial, con un recorrido cronometrado de 400 kilómetros, volvió a poner a prueba la resistencia y la navegación de los competidores en el desierto saudí.
Sanders, actual campeón del prestigioso 'raid', firmó una actuación sólida y consistente que le permitió alcanzar su décimo triunfo parcial en la competencia. Gracias a ese resultado, el australiano recuperó el liderazgo de la clasificación general en una jornada marcada por el dominio del equipo KTM.
El español Edgar Canet (KTM), quien había ganado las dos primeras etapas del Dakar 2026, finalizó en la segunda posición, a 1 minuto y 36 segundos de su compañero de equipo, cediendo así la cima del acumulado tras un inicio de carrera destacado.
KTM marca el ritmo en motos y Honda completa el podio
Detrás del dúo de KTM llegaron las motos del equipo Honda, con el estadounidense Ricky Brabec en el tercer lugar y el español Tosha Schareina cerrando el top cuatro. Con varias etapas aún por delante, la lucha por la general promete mantenerse abierta en una edición del Dakar que continúa ofreciendo jornadas de alto nivel competitivo.
Daniel Sanders: "Un buen ritmo sin correr riesgos"
"Después del día de ayer, me recoloqué la nuca y me fui a descansar. La navegación fue difícil en algunos tramos, pero corregimos rápidamente los errores que cometimos, sin perder demasiado tiempo y manteniendo un buen ritmo sin correr riesgos. Alcancé a Edgar después de unos cien kilómetros y a partir de ahí se complicó, se mantuvo en mi rueda y debió de pasárselo bien aprendiendo así, entre el polvo. También me ayudó a resolver algunos errores", detalló Sanders tras la Etapa 2, según declaraciones publicadas por el sitio oficial del Dakar.