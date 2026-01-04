Rally Dakar: Canet heredó la victoria tras una sanción a Branch y lidera el Dakar 2026 en motos

La categoría motos vivió un inicio intenso en el Rally Dakar 2026, con la disputa de la primera etapa plenamente competitiva alrededor de Yanbu. Fueron 305 kilómetros exigentes para los 115 pilotos inscriptos, en un recorrido que combinó arena blanda, sectores de dunas y tramos pedregosos que pusieron a prueba la navegación y la resistencia.

Edgar Canet , ganador del prólogo, volvió a mostrarse competitivo desde el arranque y fue el más rápido en el primer control intermedio, tras 28 kilómetros de especial. Sin embargo, el liderazgo fue cambiando con el paso de los kilómetros y la pelea por la punta se volvió cada vez más cerrada.

A los 70 kilómetros, Daniel Sanders pasó al frente con la KTM, mientras Ross Branch comenzaba a consolidar un avance sostenido que lo metió de lleno en la lucha por la victoria de etapa.

Branch (Hero Motosports Team Rally) tomó el control de la carrera en el control de los 108 kilómetros y logró abrir una diferencia que superó el minuto tras completar 180 kilómetros. Aunque Sanders recortó distancias en la zona de repostaje posterior al kilómetro 215, el piloto botsuano mantuvo el ritmo y llegó primero a la meta tras los 90 kilómetros finales.

No obstante, más tarde la organización del Dakar aplicó una sanción de seis minutos a Branch por exceder la velocidad permitida en un sector controlado, una penalización que alteró por completo el clasificador de la etapa.

Benavides se metió en el top cinco

Con la sanción aplicada, Edgar Canet fue declarado ganador de la primera etapa del Dakar 2026 en motos, escoltado por Daniel Sanders, sellando un 1-2 para KTM. Ricky Brabec finalizó tercero como el mejor representante de Honda, seguido por su compañero Tosha Schareina.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OfficialW2RC/status/2007758867132989804&partner=&hide_thread=false STAR BOY

Edgar Canet wins the prologue and the stage 1



He’s the youngest stage winner in @dakar history in the Bikes category.#W2RC #FIM #Dakar2026 pic.twitter.com/ey1NA6hZnX — World Rally-Raid Championship (@OfficialW2RC) January 4, 2026

El argentino Luciano Benavides tuvo una actuación sólida y constante, y terminó en la quinta posición con la tercera moto oficial de KTM, ubicándose entre los protagonistas en el arranque de la competencia. Por su parte, Nacho Cornejo recibió una bonificación de cuatro minutos por liderar gran parte del recorrido, lo que le permitió escalar hasta el sexto puesto, a solo un segundo de Benavides.

El Dakar 2026 continuará este lunes con la segunda etapa, que unirá Yanbu con Al-’Ula y contará con 400 kilómetros cronometrados, en una jornada que promete elevar aún más la exigencia para la categoría motos.