Quintero y Toyota toman impulso en el Dakar, Al-Attiyah es nuevo líder y Sainz pierde terreno

Los pilotos del Toyota Gazoo Racing W2RC, liderados por el estadounidense Seth Quintero, dominaron la segunda etapa del Rally Dakar 2026 en coches, disputada entre Yanbu y AlUla, con 400 kilómetros cronometrados, tras la cual el catarí Nasser Al-Attiyah (Dacia) es el nuevo líder y los españoles Carlos Sainz y Nani Roma, como el resto de los Ford, cedieron un importante tiempo.

En ese contexto, Carlos Sainz vio comprometida su performance por una sucesión de contratiempos mecánicos. El piloto español perdió un margen considerable debido a dos pinchazos que obligaron a detenerse en distintos sectores del recorrido, un factor que terminó siendo decisivo en la lucha por la punta.

La jornada confirmó además que largar desde posiciones más retrasadas ofrecía una ventaja significativa . Varios de los principales candidatos supieron sacar provecho de esa situación y lograron mejorar sus registros en una especial donde el ritmo y la navegación marcaron la diferencia.

Nasser Al-Attiyah fue uno de los grandes beneficiados del día. Sin sufrir inconvenientes con los neumáticos, el piloto qatarí sostuvo un ritmo constante pese a salir en una posición desfavorable y cerró la etapa con un resultado que le permitió asumir el liderazgo de la carrera.

Gracias a ese desempeño, Al-Attiyah encabeza ahora la clasificación general con una ventaja mínima sobre Seth Quintero, en una lucha que se anticipa cerrada y estratégica en los próximos días de competencia.

Toyota dominó la etapa y se viene una jornada clave

El rendimiento colectivo de Toyota fue uno de los puntos más destacados. La marca japonesa colocó a cuatro vehículos en los primeros puestos y a siete dentro del top diez, con un desempeño sólido frente a un terreno que castigó a buena parte de la grilla. Solo Henk Lategan sufrió dos pinchazos, mientras que Quintero y Toby Price completaron el recorrido sin detenerse y Yazeed Al-Rajhi debió cambiar neumáticos en una sola ocasión.

La exigencia del día también quedó reflejada en el testimonio de Nani Roma, quien atravesó una jornada complicada: “Ha sido una etapa de las que no nos gustan mucho vivir, con un estrés constante. En el km 20 ya pinchamos una vez, en el 80 otra vez y ahí ya me he quedado sin ruedas. Luego hemos podido cambiarlas en el service, por suerte. Al menos hemos pasado estos días que nos preocupaban mucho con los pinchazos”.

La competencia continuará este martes con la tercera etapa del Dakar 2026, un recorrido en bucle alrededor de Al-Ula, con 666 kilómetros totales y 422 cronometrados. Una jornada que el propio Al-Attiyah anticipó como “la clave del Dakar. Es una zona muy complicada de navegación... y no va a ser un día fácil”.