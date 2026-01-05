El desierto pasó factura: cómo les fue a los argentinos en la segunda etapa del Dakar

La Etapa 2 del Rally Dakar 2026 dejó en claro que la 48ª edición no dará tregua. El recorrido entre Yanbu y Alula, con 400 kilómetros cronometrados, sorprendió a los pilotos por un terreno mucho más agresivo de lo anticipado , con abundantes piedras y sectores especialmente cortantes.

Ese escenario afectó de lleno a los argentinos , que debieron gestionar pinchaduras, detenciones obligadas y pérdidas de ritmo para poder completar una jornada marcada por el desgaste mecánico y físico. Aun así, varios lograron sostener posiciones importantes en la general.

El desierto saudí volvió a ser protagonista y condicionó una etapa en la que terminar sin daños mayores ya fue, para muchos, un logro en sí mismo.

En la divisional Challenger, David Zille y Sebastián Cesana protagonizaron una etapa de supervivencia. A pesar de dos pinchaduras tempranas, el binomio del Taurus logró finalizar cuarto y conservar el liderazgo general . “Tuvimos dos pinchazos a los 30 kilómetros de la primera parte. Las gomas se fueron desinflando de a poco y tuvimos que parar. Pudimos agarrar un buen ritmo y recuperar bastante. Creo que hicimos un buen trabajo al final y hemos recuperado mucho tiempo, pasamos mucha gente”, explicó Zille.

La victoria del día quedó en manos del chileno Lucas Del Río, navegado por el mendocino Bruno Jacomy. El saudí Seidan Yasir fue segundo, mientras que el tercer puesto correspondió a la sudafricana Puck Klaasen junto al bonaerense Augusto Sanz.

También atravesaron dificultades Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini. Los cordobeses sufreron dos pinchaduras y problemas de temperatura. “Pinchamos una goma y la cambiamos en el pit stop. Llegando al refueling, en una frenada, había una piedra muy filosa y sentí que tocó de adelante y tuvimos que cambiar otra goma. Metimos buen ritmo, pero se nos empezó a levantar la temperatura y tuvimos que bajar el ritmo para llegar”, relató Cavigliasso, que terminó décimo y quedó sexto en la general.

Pablo Copetti fue 13º en la etapa y se ubica 15º en el acumulado, mientras que Kevin Benavides y Lisandro Sisterna finalizaron 18º y marchan 17º en la general.

Motos: una etapa al límite para Luciano Benavides

En Motos, Luciano Benavides atravesó uno de los momentos más delicados del día. El salteño sufrió el desprendimiento de la cubierta trasera de su KTM oficial y estuvo cerca del abandono. “En los últimos cinco o seis kilómetros empecé a sentir cómo la cubierta me empezó a pegar en el tanque y dije ‘ya se explota’. En la última recta le supliqué a Dios. Hoy perdimos un poco de tiempo”, contó tras llegar a la meta.

A pesar del susto, Benavides terminó séptimo y se mantiene sexto en la clasificación general. Juan Santiago Rostan fue 44º y figura 50º en el global, mientras que Leonardo Cola cerró la etapa en el puesto 56 y ocupa el 55º lugar.

El triunfo quedó en manos del australiano Daniel Sanders, defensor del título y líder del Dakar, seguido por Edgar Canet y Ricky Brabec.

Side by Side: contraste entre Andújar y González Ferioli

En Side by Side, el portugués Gonçalo Guerreiro se llevó la etapa, escoltado por Vayssade Florent y Xavier De Soultrait, quien continúa como líder del acumulado. Entre los argentinos, Manuel Andújar completó una actuación sólida con un 14º puesto que lo mantiene dentro del top ten de la general. Muy distinto fue el día para Jeremías González Ferioli, que rompió tres neumáticos, llegó fuera de tiempo al campamento y terminó 33º, cayendo al puesto 28 del total.

El panorama general del Dakar tras la Etapa 2

En Autos, Seth Quintero encabezó un dominio total de Toyota, por delante de Henk Lategan y Yazeed Al-Rajhi. Nasser Al-Attiyah fue octavo, pero conserva el liderazgo por una diferencia mínima de siete segundos.

En Camiones, la victoria fue para Gert Huzink, seguido por Vaidotas Zala y Martin Macik. En Classic, el argentino Gastón Mattarucco, junto al colombiano Javier Vélez, finalizó 57º con su Toyota Land Cruiser.

Este martes, el Dakar continuará en Alula con una especial de 425 kilómetros cronometrados sobre terreno rocoso. Todo indica que la exigencia seguirá en aumento y que cada etapa será una prueba de supervivencia.