Dakar 2026: Daniel Sanders ganó Etapa 2 en motos y pasó a liderar la general

El australiano fue el más rápido en una exigente especial de 400 kilómetros, mientras que el español Canet terminó segundo y perdió la cima del clasificador.

El piloto de KTM logró una victoria contundente y se colocó al frente de la general.

El piloto australiano Daniel Sanders (KTM) se quedó este lunes con la victoria en la categoría de motos de la segunda etapa del Rally Dakar 2026, disputada entre Yanbu y Alula. La especial, con un recorrido cronometrado de 400 kilómetros, volvió a poner a prueba la resistencia y la navegación de los competidores en el desierto saudí.

dakar etapa 2 Sanders, actual campeón del prestigioso 'raid', firmó una actuación sólida y consistente que le permitió alcanzar su décimo triunfo parcial en la competencia. Gracias a ese resultado, el australiano recuperó el liderazgo de la clasificación general en una jornada marcada por el dominio del equipo KTM.

El español Edgar Canet (KTM), quien había ganado las dos primeras etapas del Dakar 2026, finalizó en la segunda posición, a 1 minuto y 36 segundos de su compañero de equipo, cediendo así la cima del acumulado tras un inicio de carrera destacado.

KTM marca el ritmo en motos y Honda completa el podio Detrás del dúo de KTM llegaron las motos del equipo Honda, con el estadounidense Ricky Brabec en el tercer lugar y el español Tosha Schareina cerrando el top cuatro. Con varias etapas aún por delante, la lucha por la general promete mantenerse abierta en una edición del Dakar que continúa ofreciendo jornadas de alto nivel competitivo.