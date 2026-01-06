Dakar 2026: jornada accidentada en motos, con dos impactantes caídas y un abandono

La tercera etapa del Rally Dakar 2026 estuvo marcada por dos fuertes accidentes que terminaron con el traslado de ambos pilotos.

La tercera etapa del Rally Dakar 2026, disputada este martes con salida y llegada en Alula y un total de 422 kilómetros cronometrados, tuvo una jornada intensa no solo por el triunfo del español Tosha Schareina (Monster Energy Honda), sino también por dos impactantes caídas que alteraron el desarrollo de la competencia en motos.

Mientras Schareina se quedó con la victoria del día y se consolidó en el tercer puesto de la clasificación general, a poco más de un minuto del líder Daniel Sanders (Red Bull KTM Factory), la exigencia del recorrido volvió a dejar en evidencia los riesgos extremos del Dakar.

El ritmo elevado y la complejidad del terreno fueron determinantes en una especial que terminó con consecuencias físicas para dos pilotos y un abandono confirmado cuando recién transcurre el cuarto día de carrera.

Una jornada que dejó secuelas en motos El primer accidente del día lo protagonizó el austríaco Tobias Ebster, uno de los nombres fuertes en la categoría Rally2. El joven piloto del equipo Hero Motosport sufrió una caída en el kilómetro 14 de la especial y se lesionó la mano izquierda. Tras el golpe, fue trasladado de regreso al bivac para su evaluación médica y su continuidad en el Dakar 2026 quedó en duda, ya que solo podrá volver a competir el miércoles si su estado físico se lo permite.

ebster Tobias Ebster se lesionó la mano izquierda durante la Etapa 3 del Rally Dakar. X @dakar Distinta fue la situación del eslovaco Stefan Svitko, piloto privado de RallyGP, quien sufrió una dura caída luego de 140 kilómetros de competencia. El veterano corredor se lesionó el hombro y solicitó su traslado inmediato al bivac, lo que confirmó su abandono definitivo del rally. Se trata de su quinto retiro en 17 participaciones en el Dakar, el primero en suelo asiático.