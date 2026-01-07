Dakar 2026: quién es Augusto Sanz, el bombero argentino que ganó la Etapa 3 en Challenger

El triunfo tuvo un valor especial no solo por el resultado deportivo, sino por la historia personal que lo rodea. Sanz , de 29 años, combina la élite del rally raid mundial con su vocación solidaria: es bombero voluntario en Exaltación de la Cruz y trabaja en una empresa de energías sustentables, una doble vida marcada por el compromiso y la pasión.

“Hoy largamos terceros y a muy poquitos kilómetros ya lo tuvimos pasar a Seidan (Yasir), que había parado. Después seguimos con nuestro ritmo en una pista con mucha piedra y arena. Ya con una pista más limpia. Después pasamos otros dos coches”, relató Sanz tras la victoria, que dejó a la dupla argentina-neerlandesa como escolta del líder saudí Yasir Seidan.

Sobre las claves del gran momento que atraviesan en el Dakar, el navegante argentino fue claro: “La verdad que venimos trabajando bastante con Puck. Entrenamos mucho, corrimos varias carreras, hemos hecho dos carreras de Marruecos de una semana. Nos llevamos excelente adentro y afuera del auto, y ella está manejando muy bien y creo que esa es la clave, trabajar”.

La sociedad con Klaassen no es nueva. Ambos compartieron experiencia en 2024 y volvieron a competir juntos en el Rally de Marruecos, una preparación que hoy se refleja en resultados concretos dentro de una de las categorías más competitivas del Dakar .

Augusto Sanz y Puck Klaassen, una sociedad ganadora.

De la Ruta 9 al rally más duro del mundo

La historia de Augusto Sanz con el Dakar comenzó mucho antes de subirse a un SSV. En 2012, siendo apenas un adolescente, acompañó a su padre a la vera de la Ruta 9 para alentar a los competidores que llegaban al final de la aventura. Nunca imaginó que, poco más de una década después, sería protagonista de la carrera más exigente del planeta.

Especialista en motos desde joven, compitió en el campeonato argentino y, con el tiempo, se volcó al rol de navegante. Fue campeón en su país y luego dio el salto internacional tras recibir la llamada del portugués Ricardo Porem. Juntos completaron el Dakar en dos oportunidades, con un destacado octavo puesto en 2024. Más tarde, integró el Nasser Racing Team y sumó experiencia junto a Ahmed Fahad Al Kuwari.

Ambición deportiva y vocación de servicio

“Pasó de ser un hobby a ser mi trabajo. Hoy me gano la vida con esto y estoy muy agradecido, pero no estoy satisfecho. Siempre hay algo que aprender, algo nuevo que mejorar. Cada carrera te enseña algo”, reconoce Sanz, quien sueña con dar el salto a la categoría Ultimate.

Pero la adrenalina de su vida no se limita al automovilismo. “Soy bombero voluntario en Exaltación de la Cruz. Presto servicio en el Destacamento 1 de Parada Robles, que es mi pueblo, que queda a 80 kilómetros de la Capital Federal”, cuenta con orgullo.

Augusto Sanz, "el bombero voluntario de Exaltación de la Cruz": así lo describe el sitio oficial del Rally Dakar.

Una victoria histórica para Challenger

El triunfo de la Etapa 3 también fue histórico para Puck Klaassen, quien se convirtió en la quinta mujer en ganar una etapa del Dakar. La neerlandesa dominó la especial desde el kilómetro 114 y cruzó la meta con una ventaja de 8’25” sobre Seidan, logrando además la primera victoria de etapa para la alianza KTM X-Bow y G Rally Team.

Puck Klaassen celebró su primera victoria de etapa en el Dakar junto al argentino Augusto Sanz, en la categoría Challenger.

Para la Argentina, el impacto fue doble: con Augusto Sanz como navegante, el país mantiene una racha perfecta en Challenger, con triunfos argentinos en las tres etapas disputadas.