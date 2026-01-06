Dakar 2026: victoria histórica de Puck Klaassen, con navegante argentino

Puck Klaassen escribió una página histórica en el Rally Dakar 2026 al imponerse en la tercera etapa de la categoría Challenger y convertirse en la quinta mujer en ganar una etapa en la mítica competencia. La piloto neerlandesa dominó la especial con autoridad y celebró un triunfo que la ubica entre los nombres destacados de esta edición.

Tras ponerse a la cabeza de la especial en el kilómetro 114, Klaassen se mostró intratable hasta la línea de meta y acumuló una ventaja de 8’25” sobre el saudí Yasir Seaidan. De esta manera, consiguió además la primera victoria de etapa para la alianza entre KTM X-Bow y el G Rally Team, confirmando el potencial del nuevo proyecto.

El logro tuvo un valor adicional para la Argentina, ya que Klaassen fue navegada por el bonaerense Augusto Sanz. Con este resultado, el país continúa con una racha perfecta en la divisional Challenger, con tres representantes distintos que ya lograron victorias de etapa en igual cantidad de parciales disputados .

Con esta victoria, Klaassen se sumó a un grupo muy selecto de mujeres que lograron ganar una etapa en el Rally Dakar. Antes de ella lo habían conseguido la alemana Jutta Kleinschmidt en autos, la española Cristina Gutiérrez en T3 y luego en Challenger , la estadounidense Sara Price en SSV y posteriormente en Stock, y la saudí Dania Akeel, también en Challenger .

La neerlandesa atraviesa un proceso de crecimiento sostenido dentro del rally raid y confirma su proyección internacional en una de las categorías más competitivas del certamen.

Quién es Puck Klaassen

Puck Klaassen se preparó para este desafío luego de completar el Dakar Classic 2024 junto a su padre, Sebastiaan, a bordo de un Porsche Martiny. En 2025 dio el salto a la categoría Challenger al volante de un OT3 del G Rally Team, acompañada por Charan Moore, con quien logró finalizar la prueba pese a múltiples dificultades propias del Dakar.

puck klassenn La neerlandesa Klaassen corre junto al argentino Augusto Sanz. Instagram @puck.klaassen

Aunque su familia es originaria de los Países Bajos, Klaassen creció en Sudáfrica, donde su padre posee un viñedo. Desde pequeña tuvo una fuerte vinculación con el deporte: compitió en motos y karts, practicó salto ecuestre durante siete años y más tarde se volcó al motocross. Tras sufrir una lesión en la pierna, decidió enfocarse en la conducción de autos.

En 2024 disputó su primera carrera en Challenger en el Abu Dhabi Desert Challenge, donde finalizó octava, y durante la última temporada compitió en todas las fechas del W2RC, con un podio incluido en Marruecos. Actualmente trabaja en el desarrollo del KTM X-Bow adaptado para el Dakar y, junto al copiloto argentino Augusto Sanz, aspira a seguir ampliando su protagonismo en esta edición del rally más exigente del mundo.