Otro triunfo argentino en Challenger: Cavigliasso y Pertegarini se quedaron con la Etapa 4 en el Dakar

La dupla cordobesa se destacó en una nueva jornada del Rally Dakar y celebró una victoria clave en la categoría Challenger.

Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini, protagonistas de la Etapa 4 del Dakar 2026 en la categoría Challenger.

La Etapa 4 del Rally Dakar 2026 dejó un resultado destacado para los argentinos Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini, quienes se quedaron con la victoria en la categoría Challenger, consolidando su protagonismo en esta edición.

La dupla campeona del W2RC tomó el liderazgo de la especial en el kilómetro 234 y logró sostenerlo hasta la bandera a cuadros. Con un ritmo consistente en el tramo decisivo, los argentinos se impusieron con 2 minutos y 29 segundos de ventaja sobre el español Pau Navarro.