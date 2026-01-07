Baja de peso en el Dakar: el campeón Al-Rajhi abandona tras un problema mecánico

El saudí Yazeed Al-Rajhi, uno de los grandes favoritos del Dakar 2026, quedó fuera de carrera tras detenerse en el kilómetro 234 de la exigente etapa maratón.

La categoría de coches del Rally Dakar 2026 perdió a uno de sus grandes protagonistas. Yazeed Al-Rajhi, ganador de la edición 2025 y señalado como uno de los máximos favoritos de este año, se vio obligado a abandonar la competencia tras un percance sufrido en la cuarta etapa.

El piloto saudí, integrante del equipo privado Overdrive Racing y al volante de un Toyota Hilux T1+, había comenzado la Etapa 4 con buenas sensaciones. Sin embargo, al llegar al kilómetro 234 de la primera parte de la especial maratón, poco más de la mitad del recorrido cronometrado, tuvo que detenerse y poner punto final a su participación.

El inconveniente se debió a un fallo mecánico en su Toyota GR Hilux T1+, vehículo preparado por Overdrive, estructura que también colaboró con Toyota Gazoo Racing en el desarrollo del modelo que compite este año. Ante la imposibilidad de continuar, Al-Rajhi optó por abandonar la etapa, despidiéndose así de cualquier opción de pelear por la clasificación general, en un duro revés tras el éxito conseguido en 2025.

End of the road for Yazeed Al Rajhi and Timo Gottschalk today. Technical issues at km 234 end the 2025 Dakar winner's overall campaign.



Follow the race live https://t.co/BrruP0pcjg#Dakar2026 #DakarInSaudi pic.twitter.com/2670lQqYea — DAKAR RALLY (@dakar) January 7, 2026 Rally Dakar cuesta arriba y la esperanza que mantiene Toyota El Dakar 2026 de Al-Rajhi y su copiloto Timo Gottschalk ya había comenzado con dificultades. Luego de un prólogo sólido, en el que finalizaron sextos, no lograron pasar del 39º puesto en la primera etapa. Esa actuación los obligó a forzar el ritmo en la segunda jornada, donde lograron un destacado tercer lugar que les permitió escalar hasta la 23ª posición de la general.

La Etapa 3 tampoco fue sencilla: finalizaron en el 16º puesto, aunque consiguieron avanzar hasta la 19ª ubicación en la clasificación acumulada. El problema mecánico sufrido en la Etapa Maratón terminó por extinguir las ya frágiles esperanzas de remontada del binomio saudí.