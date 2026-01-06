Rally Dakar 2026: triunfo de Guthrie en la Etapa 3 y cambio de mando en la general

El estadounidense Mitch Guthrie (Ford Racing) fue el gran protagonista de la tercera etapa del Rally Dakar 2026 en la categoría de coches. El piloto se impuso este martes en el recorrido con salida y llegada en Alula, con 422 kilómetros cronometrados, y logró así su primera victoria en la competencia, un resultado que además lo catapultó al liderazgo de la clasificación general .

En una jornada exigente y técnica, Guthrie confirmó su crecimiento en la categoría Ultimate, en la que transita su segunda participación, y volvió a demostrar el potencial del Ford oficial. Su actuación le permitió relegar a varios referentes y cambiar el escenario de la lucha por el título.

Detrás del ganador, la etapa también dejó buenas noticias para los pilotos españoles , ya que Carlos Sáinz y Nani Roma lograron recuperar terreno y se acercan a los puestos de podio, mientras que Cristina Gutiérrez volvió a destacarse con una sólida actuación.

Guthrie completó la especial en un tiempo de 4h04:32 y aventajó por 2:27 al checo Martin Prokop (Orlen Jipocar). El sudafricano Guy Botterill (Toyota) fue tercero a 5:27, seguido por el brasileño Lucas Moraes (Dacia), campeón del mundo, a 5:46. Una de las grandes figuras de la jornada fue Cristina Gutiérrez (Dacia), quien finalizó quinta a 5:57 y se consolidó entre los mejores de la general.

El buen resultado de Guthrie se vio acompañado por la mejora de sus compañeros en Ford. Nani Roma y Carlos Sainz completaron una etapa de menor a mayor y finalizaron quinto y sexto, a 7:20 y 7:31 respectivamente, mientras que el sueco Mattias Ekström terminó octavo, a 7:36.

Problemas para Al-Attiyah y nuevo orden en la general

La contracara de la jornada fue el catarí Nasser Al-Attiyah (Dacia), quíntuple ganador del Dakar, quien no pudo sostener el liderato tras una etapa con múltiples inconvenientes y finalizó vigésimo, a 22:11. El francés Sébastien Loeb (Dacia) también tuvo un día complicado y terminó vigésimo tercero, a 25:25, ambos superados incluso por Laia Sanz (Ebro), que completó una destacada actuación y fue decimotercera, a 15:13.

Con estos resultados, Guthrie pasó a comandar la clasificación general con 26 segundos de ventaja sobre Prokop y 1:08 sobre Ekström. Carlos Sainz y Nani Roma se ubican cuarto y quinto, a 3:34 y 4:02, mientras que Cristina Gutiérrez ingresó de lleno en el 'top 10' al situarse séptima, a 5:59.

Más atrás, Al-Attiyah cayó hasta la décima posición, a 11:39 del líder, y el saudí Yazeed Al Rajhi (Overdrive) avanzó al decimoséptimo puesto, aunque a 29:56, una diferencia significativa antes del inicio de la exigente etapa maratón que comenzará este miércoles.