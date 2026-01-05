"Rocky": el divertido video de los pilotos del Rally Dakar para definir la Etapa 2

A pesar de que fue una jornada complicada, los protagonistas del Rally Dakar 2026 decidieron tomárselo con humor.

Sin dudas, las piedras fueron las grandes protagonistas de la Etapa 2 del Dakar.

Este martes se disputó la Etapa 2 del Rally Dakar 2026 entre Yanbu y AlUla, con 400 kilómetros cronometrados, y –según relataron los propios protagonistas- no fue un escenario para nada fácil para quienes se animaron a desafiar al desierto.

En los canales oficiales optaron por preguntarle a los pilotos cómo describirían la Etapa 2 en tres palabras y, por lo que se desprende del video compartido en la cuenta de X, las piedras se llevaron todos los votos.

“Rocky” fue el termino más utilizado para detallar la etapa, por lo que desde la organización decidieron poner un poco de humor y agregar la música de la película protagonizada por Sylvester Stallone.

Pilotos Rally Dakar Etapa 2 Pilotos Rally Dakar Etapa 2 Cómo sigue el Rally Dakar Este martes continúa la acción del Dakar 2026: se disputará la tercera etapa con salida y llegada en AlUla, con 422 kilómetros cronometrados, en los que la navegación será clave.