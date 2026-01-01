Rally Dakar 2026: uno por uno, los argentinos que arrancaron el año listos para competir

Los pilotos argentinos que competirán en el Rally Dakar 2026 comenzaron el año juntos en el vivac de Yanbu, Arabia Saudita , donde celebraron la llegada de 2026 y enfocaron su atención en la intensa etapa de ajustes previos al Prólogo programado para el 3 de enero.

Desde el 1 de enero comenzaron con el Shakedown, una prueba no cronometrada que sirve para ajustar suspensiones, probar configuraciones y verificar que tanto motos como autos estén listos para enfrentar las exigencias extremas de la competencia.

Los argentinos se preparan en distintas categorías de la prueba , desde motos hasta autos clásicos, SSV y UTVs, con la mirada puesta en protagonizar la 48ª edición de este mítico rally raid.

En Motos, la delegación argentina está encabezada por Luciano Benavides, quien ya probó su moto número 77 tras recuperarse de una fuerte lesión en Marruecos durante 2025. También estará Leonardo Cola con su KTM 450 réplica y Santiago Rostán compitiendo en la moto #49 del XRaids Experience.

En la categoría Rally2 (UTV), Argentina tiene múltiples binomios confirmados. Entre ellos se destaca el debut de Kevin Benavides, doble campeón del Rally Dakar en motos, ahora compitiendo en autos con una Taurus BBR Motorsport junto a Leandro Sisterna.

Autos, navegantes y categorías mixtas

En la clase Autos Challenger, además de Kevin Benavides, está el cordobés Nicolás Cavigliasso junto a Valentina Pertegarini en el Taurus T3 Evo Max, y David Zille con Sebastián Cesana probando su propio Taurus. También compiten otros argentinos en vehículos UTV y autos especializados, como Augusto Sanz con la piloto neerlandesa Puck Klaassen.

benavides dakar1 Kevin Benavides dejó atrás las dos ruedas y correrá en autos el Rally Dakar 2026. Shutterstock

En la categoría SSV, nombres como Manuel Andújar con compañero Andrés Frini y la dupla Jeremías González Ferioli/Gonzalo Rinaldi representan a la Argentina con equipos bien preparados para la exigente carrera que se avecina.

Classic y Mission 1000: argentinos en todas las divisiones

Los participantes argentinos también están presentes en la división Dakar Classic, con Gastón Matarucco como navegante junto al colombiano Javier Vélez, disputando la clase Media Intermedia con un Toyota Land Cruiser preparado para esta exigente categoría.

Por último, en la categoría Mission 1000, el piloto cordobés Benjamín Pascual competirá con una moto eléctrica Segway número 1000, tras consagrarse en 2025 con este tipo de unidad equipada para rally raid.

Con la ceremonia de apertura y el prólogo cada vez más cerca, los argentinos afinan detalles finales de sus máquinas y estrategias para el Dakar 2026, donde la navegación, la resistencia y el rendimiento técnico serán claves para buscar protagonismo en el desierto saudí.

Juan Cruz Yacopini, la gran ausencia argentina

El Rally Dakar 2026 tendrá una baja muy sensible para el automovilismo nacional: Juan Cruz Yacopini no podrá competir. El mendocino, habitual representante argentino en la categoría Autos, quedó al margen tras sufrir un grave accidente mientras compartía una tarde con amigos en el dique El Carrizal.

dani oliveras JC yacopini Juan Cruz Yacopini junto a su copiloto, Dani Oliveras. Somos Dakar

Yacopini continúa internado con lesiones de consideración, motivo por el cual Argentina no tendrá representantes en la categoría Autos T1/T2 en esta edición, una ausencia que se siente.