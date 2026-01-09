Dakar 2026: dominio sudamericano en Challenger, con victoria de Casale y fuerte presencia argentina

El chileno logró su primer triunfo en el Dakar 2026 en una etapa con gran actuación de argentinos y sudamericanos.

El chileno Ignacio Casale consiguió su primera victoria en el Rally Dakar 2026 dentro de la categoría Challenger, en una jornada marcada por el claro dominio sudamericano. Casale supo sostener el ritmo y defender la punta frente a los ataques de la saudí Dania Akeel, que finalizó segunda a apenas 38 segundos del ganador.

challenger etapa 6 Casale gana en Challenger y Sudamérica marca el ritmo en el Rally Dakar. Argentinos protagonistas del Dakar 2026 El argentino Kevin Benavides salió tercero El argentino Kevin Benavides salió tercero. Dakar La etapa también dejó una sólida actuación argentina: Kevin Benavides finalizó tercero a 1 minuto y 40 segundos, firmando su mejor resultado en la edición, mientras que Nicolás Cavigliasso fue cuarto a 4 minutos y 15 segundos, completando un Top 4 integrado por tres pilotos sudamericanos. En el quinto puesto arribó Puck Klaassen, navegada por el argentino Augusto Sanz. Más atrás, el mendocino Bruno Jacomy y el chileno Lucas del Río finalizaron novenos, en otra muestra de regularidad.