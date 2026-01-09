Dakar 2026: dominio sudamericano en Challenger, con victoria de Casale y fuerte presencia argentina
El chileno logró su primer triunfo en el Dakar 2026 en una etapa con gran actuación de argentinos y sudamericanos.
El chileno Ignacio Casale consiguió su primera victoria en el Rally Dakar 2026 dentro de la categoría Challenger, en una jornada marcada por el claro dominio sudamericano. Casale supo sostener el ritmo y defender la punta frente a los ataques de la saudí Dania Akeel, que finalizó segunda a apenas 38 segundos del ganador.
Argentinos protagonistas del Dakar 2026
La etapa también dejó una sólida actuación argentina: Kevin Benavides finalizó tercero a 1 minuto y 40 segundos, firmando su mejor resultado en la edición, mientras que Nicolás Cavigliasso fue cuarto a 4 minutos y 15 segundos, completando un Top 4 integrado por tres pilotos sudamericanos. En el quinto puesto arribó Puck Klaassen, navegada por el argentino Augusto Sanz. Más atrás, el mendocino Bruno Jacomy y el chileno Lucas del Río finalizaron novenos, en otra muestra de regularidad.
En la clasificación general, el español Pau Navarro se mantiene como líder tras seis etapas disputadas. Lo siguen los cordobeses Cavigliasso y Pertegarini, mientras que Del Río y Jacomy se ubican a continuación, confirmando un Dakar 2026 muy consistente para ambos y un fuerte protagonismo regional en la lucha por los primeros puestos.