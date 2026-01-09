Boca acelera el mercado: los dos nombres que aparecen tras cerrar a Hinestroza

Boca Juniors dio el primer golpe en el mercado de pases al cerrar la llegada de Marino Hinestroza , quien se transformó en la primera cara nueva del equipo para la temporada. El club alcanzó un acuerdo definitivo con Atlético Nacional tras una negociación extensa y logró destrabar una operación que llevaba varias semanas.

La transferencia se concretó por 5 millones de dólares por el 80% de la ficha, un monto que convenció a la dirigencia del conjunto colombiano para desprenderse de uno de sus futbolistas más desequilibrantes. El atacante firmará contrato con el Xeneize hasta diciembre de 2030.

Con el colombiano ya asegurado y a la espera de su arribo al país, en Boca consideran que el mercado aún no está cerrado. Tanto Juan Román Riquelme como Marcelo Delgado coinciden en la necesidad de sumar dos refuerzos más para completar el plantel de Claudio Úbeda .

Según informaron desde Bolavip, Boca tiene en carpeta a Alexis Cuello y Gastón Hernández, ambos actualmente en San Lorenzo. El interés por el delantero no es reciente y lleva varias semanas en evaluación.

La idea del Xeneize es avanzar por el 60% del pase de Cuello, mientras que el porcentaje restante pertenece a Almagro. En este caso, Boca prepara una oferta formal para intentar acelerar la negociación.

El caso de Gastón Hernández tiene un recorrido más largo. Boca ya lo había sondeado en mercados anteriores, pero San Lorenzo siempre lo consideró una pieza intransferible dentro de su estructura.

gastón hernández Gastón Hernández, uno de los futbolistas pretendido para reforzar el plantel de Boca Juniors. Instagram @gastonhernandez14

Sin embargo, el delicado presente económico del club de Boedo podría modificar ese escenario. Con urgencias financieras y compromisos pendientes, una propuesta importante por alguno de sus titulares —incluso por su capitán— sería difícil de descartar.

El conflicto legal con San Lorenzo

Más allá del interés deportivo, existe un obstáculo clave que complica las operaciones entre Boca y San Lorenzo. El propio presidente del Ciclón, Marcelo Moretti, explicó que el club arrastra una deuda con AIS Investment Fund, correspondiente a un préstamo tomado en 2020.

“La situación es matemática y legal. San Lorenzo no puede venderle a Boca porque hay un embargo del fondo a Boca. De hecho, tienen retenidos 700 mil dólares del pase de Agustín Martegani“, detalló Moretti en DSports Radio.

Según explicó el dirigente, cualquier venta a Boca debería superar los 5 millones de dólares, cifra que ronda el monto reclamado por el fondo suizo. De lo contrario, el dinero iría directamente al acreedor y San Lorenzo no percibiría ingresos. “No te conviene venderle a Boca“, sentenció, y aclaró que ya había hablado del tema con Riquelme meses atrás.

La única excepción reciente fue la transferencia de Malcom Braida, quien ejecutó su cláusula de rescisión y evitó una negociación directa entre clubes.

Marino Hinestroza, el primer paso del nuevo Boca

Mientras el club analiza cómo avanzar por Cuello y Hernández, la llegada de Marino Hinestroza ya está en marcha. Atlético Nacional aceptó la propuesta final y el futbolista viajará a Argentina para ponerse a disposición de Claudio Úbeda.

Con el colombiano como punto de partida, Boca continúa evaluando movimientos en un mercado que todavía promete novedades. Los próximos días serán decisivos para saber si el Xeneize logra sumar más nombres a su proyecto deportivo.