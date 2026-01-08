La fuerte decisión de Atlético Nacional con Marino Hinestroza en medio de la negociación con Boca

Atlético Nacional tomó una determinación clave en lo que respecta al futuro de Marino Hinestroza. En Boca empiezan a frotarse las manos.

Estaba todo listo para que Marino Hinestroza se convierta en el primer refuerzo de Boca para 2026, pero con el correr de los días el pase se trabó y todo quedó en stand by. En medio de la novela, Atlético Nacional tomó una decisión que parece dar grandes pistas respecto al futuro del extremo colombiano.

La decisión de Atlético Nacional con Marino Hinestroza Mientras negocia con el Xeneize, el Verdolaga dio un primer paso revelador que no pasó desapercibido: liberar al futbolista. ¿Qué quiere decir esto? El club lo habilitó a no presentarse a la pretemporada con el plantel hasta que se defina su futuro, lo que da un claro indicio que su etapa en Colombia parece estar cerrada.

Hinestroza ya había pegado el faltazo durante los primeros entrenamientos del año, una situación que generó revuelo en su país y la bronca de los hinchas. Sin embargo, esta vez la determinación es consensuada con los directivos de Atlético Nacional para calmar las aguas y buscar una solución cuanto antes.

Marino Hinestroza Hinestroza fue liberado en Atlético Nacional y no hará la pretemporada. ¿Se acerca a Boca? TyC Sports En Boca confían en que el colombiano será el primer refuerzo Así, el colombiano seguiría entrenándose de manera diferenciada por sus propios medios, mientras se resuelve su llegada -o no- a Boca. Lo cierto es que, al momento, el equipo argentino se plantó en la oferta de US$5.000.000 por la totalidad de su ficha, aunque el Verdolaga pide que se estire un millón más para cerrar el acuerdo.