River vuelve a la carga por una gran joya del fútbol argentino: su cláusula es de €16.000.000

A pedido de Marcelo Gallardo, River reactivó las charlas por un futbolista que ya buscó el mercado pasado y esta vez la historia podría ser distinta.

El River de Gallardo no cesa en el mercado y está dispuesto a hacer un esfuerzo por una joyita.

Mientras el plantel de River atraviesa la etapa más intensa de la pretemporada en San Martín de Los Andes, Marcelo Gallardo y la dirigencia siguen moviendo fichas en el mercado de pases. A esta hora, lo que más le interesa al DT es reforzar la zona del ataque y hay dos nombres por los que el club negocia de manera activa.

Uno de ellos es Santino Andino, el extremo de Godoy Cruz por quien el Millonario ya tiene un acuerdo de palabra para adquirir una parte de su pase, aunque todavía resta la parte más importante: el ok del jugador, que no está convencido de llegar a la Banda y evalúa ofrecimientos del exterior. Incluso, trascendió que el Tomba rechazó una propuesta del Panathinaikos de Grecia de €7.000.000 por el 50 por ciento de su ficha, pero desde Mendoza la rechazaron porque quieren ser socios de la entidad de Núñez.

River, otra vez interesado en Maher Carrizo: el plan para incorporarlo No obstante, en paralelo a eso, River decidió volver a la carga por uno de los futbolistas que ya estuvo en el radar de Gallardo a mediados de 2025: Maher Carrizo, la joya de Vélez. A diferencia del mercado pasado, la postura de Liniers es más flexible ya que el equipo no jugará torneos internacionales y empieza a tener necesidades económicas.

Si bien desde el primer momento el Fortín se plantó en los €16.000.000 correspondientes a la cláusula de rescisión, lo cierto es que ese panorama cambió y hay charlas entre clubes con la idea de negociar por un porcentaje menor de su ficha. Un dato no menor es que esta vez no aparece el City Group como intermediario, algo que sí había sucedido en julio pasado.