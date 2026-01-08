River volvió a la carga por Jhohan Romaña y en las próximas horas podría definirse su pase: los detalles

River presentó una nueva oferta para quedarse con los servicios del colombiano y a pesar de que San Lorenzo la rechazó, su llegada estaría encaminada.

El nombre de Jhohan Romaña volvió a instalarse con fuerza en la agenda del mercado. Lejos de haberse apagado, la chance de que el defensor colombiano se convierta en refuerzo de River volvió a tomar impulso en las últimas horas, a partir de la reanudación del diálogo entre San Lorenzo y el club de Núñez.

El eje del contacto fue confirmar si seguía vigente la propuesta que el Millonario había elevado tiempo atrás, y la respuesta fue afirmativa: 2.5 millones de dólares por el 50% de los derechos económicos.

La negociación se reactivó en un contexto atravesado por varios factores determinantes: la urgencia financiera del Ciclón, la intención del futbolista de dar un salto en su carrera y el interés concreto de Marcelo Gallardo por sumar al zaguero para apuntalar la última línea. Ese combo volvió a tender puentes entre las partes y dejó el desenlace abierto. Las próximas horas asoman como clave para saber si se alcanza un consenso o si, finalmente, las gestiones vuelven a quedar en punto muerto.

Jhohan Romaña podría llegar a River en las próximas horas El nuevo capítulo se explica luego de que River diera por terminadas las conversaciones tras el rechazo inicial de San Lorenzo a la oferta por el 50% del pase. En aquel momento, la postura azulgrana era firme: pretendía cerca de cinco millones de dólares por el 80% de la ficha. Sin embargo, el delicado panorama económico que atraviesa la institución —que incluso le impide incorporar refuerzos— llevó a la dirigencia a recalcular y mostrarse otra vez permeable a una negociación.

romaña Jhohan Romaña se iría de San Lorenzo para jugar en River. Instagram @johan_espitia98_ “No queremos retener a jugadores que no quieran estar, pero tampoco vamos a descuidar el patrimonio del club. No vamos a vender por vender”, había señalado el presidente Sergio Costantino, alineado con la comisión directiva provisoria en la idea de desprenderse solo de porcentajes elevados o de la totalidad de los pases.