¡Y va el tercero! River presentó a Matías Viña como nuevo refuerzo: los detalles de la operación

Con un tremendo paisaje de fondo, Matías Viña fue oficializado como nuevo jugador de River y ya se puso a disposición de Gallardo en San Martín de Los Andes.

River Plate anunció oficialmente este miércoles la incorporación del defensor uruguayo Matías Viña, cedido por Flamengo hasta diciembre de 2026 con una opción de compra.

"La firma del contrato se llevó a cabo junto con el Presidente Stefano Di Carlo en San Martín de los Andes, donde el plantel profesional se encuentra realizando la pretemporada", precisó el club argentino. Viña es el tercer refuerzo del equipo comandado por Marcelo Gallardo de cara a la temporada 2026, tras los fichajes de Fausto Vera y Aníbal Moreno, provenientes de Atlético Mineiro y Palmeiras respectivamente.

Las condiciones en las que llega Matías Viña a River El préstamo tiene un cargo de 500.000 dólares y la opción de compra se eleva a los cinco millones de dólares. La compra se activaría automáticamente en caso de que se cumplan una serie de condiciones, incluyendo que el futbolista dispute más de la mitad de los encuentros de la temporada.

Matías Viña fue presentado en River y se convirtió en el tercer refuerzo de 2026. Matías Viña fue presentado en River y se convirtió en el tercer refuerzo de 2026. Foto: @RiverPlate La llegada del lateral izquierdo uruguayo de 28 años ofrece una alternativa para competirle el puesto a Marcos Acuña, tras la salida de Milton Casco. Viña no tuvo muchos minutos en el conjunto brasileño durante la última temporada debido a una serie de lesiones. River le aportará más minutos al exjugador de Nacional, Roma y Bournemouth, entre otros, en el semestre previo al inicio de la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México, donde se prevé que integre el plantel uruguayo.

La agenda del Millonario en la pretemporada El Millonario permanecerá en San Martín de los Andes hasta el 10 de enero, fecha en la que emprenderá viaje hacia Uruguay para su primer partido de pretemporada ante Millonarios de Colombia, mientras que seis días después se medirá con Peñarol, ambos encuentros en el estadio Domingo Burgueño Miguel de Maldonado, por la Serie Río de la Plata.