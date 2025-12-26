Ya sin Moretti, la respuesta de San Lorenzo a la oferta de River por Jhohan Romaña

River avanzó por Jhohan Romaña, pero San Lorenzo ya fijó su postura ante la primera oferta formal del Millonario.

El cierre del último año futbolístico dejó señales de alerta en Núñez. Marcelo Gallardo y los dirigentes coincidieron en que es momento de una renovación profunda, con incorporaciones que aporten solidez inmediata y mayor competencia interna, especialmente en sectores donde el rendimiento no fue el esperado.

En ese escenario, la zaga central apareció como una de las prioridades. Las actuaciones de Lucas Martínez Quarta y Paulo Díaz no terminaron de convencer, y Romaña surgió como una alternativa firme tras un buen desempeño en el Ciclón, pese a los rumores que también lo vincularon con destinos del exterior.

La postura firme de San Lorenzo Luego de recibir la oferta, San Lorenzo decidió no aceptarla. El periodista Germán García Grova reveló en su cuenta de X: “San Lorenzo consideró insuficiente la oferta de River por Johan Romaña”. En la misma línea, añadió: “El club pretende vender el 100% de los derechos económicos del marcador central”, dejando en claro cuál es la condición para avanzar.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/gergarciagrova/status/2004574101898248221?s=46&t=0PQ09j2NCmLc0VUwco2dhA&partner=&hide_thread=false San Lorenzo consideró INSUFICIENTE la oferta de River por Jhohan Romaña



El club pretende vender el 100% de los derechos de los económicos del marcador central.



Seguirán negociando. https://t.co/YwlhzV8E3j pic.twitter.com/ibGxznY4iy — Germán García Grova (@GerGarciaGrova) December 26, 2025 La oferta de River y el punto de conflicto Desde Núñez propusieron 2 millones de dólares por el 50% del pase, junto con la cesión de Sebastián Boselli. Sin embargo, en Boedo descartaron esa posibilidad al priorizar una venta total de la ficha, lo que eleva el monto pretendido y complica el cierre inmediato de la operación.