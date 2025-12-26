Ya sin Moretti, la respuesta de San Lorenzo a la oferta de River por Jhohan Romaña
River avanzó por Jhohan Romaña, pero San Lorenzo ya fijó su postura ante la primera oferta formal del Millonario.
River Plate continúa activo en el mercado de pases y, tras sumar a Aníbal Moreno y Fausto Vera, no detiene su marcha en busca de nuevos refuerzos. Con la idea de potenciar un plantel que viene de una temporada irregular, la dirigencia avanzó por Jhohan Romaña, defensor central de San Lorenzo, y elevó una propuesta concreta para intentar sumarlo.
El cierre del último año futbolístico dejó señales de alerta en Núñez. Marcelo Gallardo y los dirigentes coincidieron en que es momento de una renovación profunda, con incorporaciones que aporten solidez inmediata y mayor competencia interna, especialmente en sectores donde el rendimiento no fue el esperado.
En ese escenario, la zaga central apareció como una de las prioridades. Las actuaciones de Lucas Martínez Quarta y Paulo Díaz no terminaron de convencer, y Romaña surgió como una alternativa firme tras un buen desempeño en el Ciclón, pese a los rumores que también lo vincularon con destinos del exterior.
La postura firme de San Lorenzo
Luego de recibir la oferta, San Lorenzo decidió no aceptarla. El periodista Germán García Grova reveló en su cuenta de X: “San Lorenzo consideró insuficiente la oferta de River por Johan Romaña”. En la misma línea, añadió: “El club pretende vender el 100% de los derechos económicos del marcador central”, dejando en claro cuál es la condición para avanzar.
La oferta de River y el punto de conflicto
Desde Núñez propusieron 2 millones de dólares por el 50% del pase, junto con la cesión de Sebastián Boselli. Sin embargo, en Boedo descartaron esa posibilidad al priorizar una venta total de la ficha, lo que eleva el monto pretendido y complica el cierre inmediato de la operación.
Durante la última temporada, Romaña disputó 36 encuentros oficiales, no convirtió goles y aportó una asistencia. Además, recibió 12 amonestaciones y fue expulsado en una ocasión. A pesar del rechazo inicial, las partes mantienen el diálogo abierto y se espera que River presente una nueva propuesta en los próximos días, con la ilusión de que el defensor colombiano pueda sumarse al plantel para la próxima temporada.