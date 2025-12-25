El futbolista de River por el que expresó su interés el presidente de Vélez: "Era el jugador vedette"

Fabián Berlanga elogió a un hombre de River por el que Vélez había pujado en un mercado anterior, pero terminó yendo a Núñez.

River Plate se prepara para la temporada 2026, en la que se ve con la obligación de levantar cabeza respecto de lo que fue el último año. El mercado de pases es una parte fundamental de la planificación, más teniendo en cuenta que en las últimas ventanas llegaron muchos jugadores que no rindieron como se esperaba.

Uno de esos casos es el de Matías Galarza Fonda, por el que la Banda le pagó 3,5 millones de dólares a Talleres de Córdoba por el 70% de su pase a mediados de 2025. No fue el único club que quería incorporarlo, ya que Vélez Sarfield también había pujado por él y, según declaraciones recientes de su presidente, aún tienen intenciones de incorporarlo.

Fabián Berlanga expresó su interés por Matías Galarza Fonda Galarza Fonda debut en River Vélez quiere a Matías Galarza Fonda. Fotobaires Fabián Berlanga dio este miércoles una entrevista con Vélez a Fondo, en la que hizo un balance de la temporada y habló del mercado para la que se viene. En la misma, le consultaron sobre el volante paraguayo: "Si Guillermo (Barros Schelotto) lo llama hoy a Galarza Fonda y le dice: 'Che, decile a River que te recuperamos', ¿lo traerías a préstamo?", le preguntaron.

En ese sentido, el mandamás del Fortín deslizó la posibilidad de ficharlo: "Sí, ¿por qué no? Hay que ver también el contrato...", señaló. Y cerró con un peculiar comentario de lo que fue la puja por él en la ventana anterior: "Era el jugador vedette el mercado pasado", sentenció.