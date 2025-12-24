La joyita de Rosario Central que pretende River a cambio de Jeremías Ledesma

El traspaso de Ledesma parecía bien encaminado, pero las negociaciones se frenaron debido a que River pretende sumar a un juvenil de Central.

Jeremías Ledesma llegó a River Plate a mediados de 2024, pero nunca logró asentarse, constantemente opacado por Franco Armani, y solo pudo atajar en 7 partidos en el año y medio que lleva en el club (4 en su primer semestre y apenas 3 en todo el 2025). En ese sentido, busca volver a Rosario Central en 2026.

La Academia Rosarina, el club que lo vio formarse y debutar profesionalmente, desea repatriarlo para disputar la Copa Libertadores. En Núñez no lo quieren vender, pues apuntan a que pueda agarrar la titularidad en 2027, pero aceptarían darlo a préstamo por un año. Y si bien la cesión parecía bastante encaminada, las negociaciones se trabaron.

River quiere a Santiago Segovia, juvenil de Rosario Central Santiago Segovia Santiago Segovia es pretendido por River. @santisegoviaa_ Esto se debe a que el Millonario pretense sumar a una joyita del Canalla a cambio del arquero para concretar el traspaso. Se trata de Santiago Segovia, enganche de 18 años que brilló en la inferiores auriazules y que desde 2024 forma parte del plantel profesional, alternando entre la Reserva y el primer equipo.

Si bien River cuenta con varios jugadores de experiencia en ese puesto, lo considera como una buena alternativa para la triple competencia y teniendo más en cuenta su proyección a futuro que su presente concreto. En ese sentido, negocia con el cuadro de Arroyito para ver si pude comprar un porcentaje del pase, y si no, poder incorporarlo a préstamo con opción de compra.