La joyita de Rosario Central que pretende River a cambio de Jeremías Ledesma
El traspaso de Ledesma parecía bien encaminado, pero las negociaciones se frenaron debido a que River pretende sumar a un juvenil de Central.
Jeremías Ledesma llegó a River Plate a mediados de 2024, pero nunca logró asentarse, constantemente opacado por Franco Armani, y solo pudo atajar en 7 partidos en el año y medio que lleva en el club (4 en su primer semestre y apenas 3 en todo el 2025). En ese sentido, busca volver a Rosario Central en 2026.
La Academia Rosarina, el club que lo vio formarse y debutar profesionalmente, desea repatriarlo para disputar la Copa Libertadores. En Núñez no lo quieren vender, pues apuntan a que pueda agarrar la titularidad en 2027, pero aceptarían darlo a préstamo por un año. Y si bien la cesión parecía bastante encaminada, las negociaciones se trabaron.
River quiere a Santiago Segovia, juvenil de Rosario Central
Esto se debe a que el Millonario pretense sumar a una joyita del Canalla a cambio del arquero para concretar el traspaso. Se trata de Santiago Segovia, enganche de 18 años que brilló en la inferiores auriazules y que desde 2024 forma parte del plantel profesional, alternando entre la Reserva y el primer equipo.
Si bien River cuenta con varios jugadores de experiencia en ese puesto, lo considera como una buena alternativa para la triple competencia y teniendo más en cuenta su proyección a futuro que su presente concreto. En ese sentido, negocia con el cuadro de Arroyito para ver si pude comprar un porcentaje del pase, y si no, poder incorporarlo a préstamo con opción de compra.
Nacido en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, en 2007, Segovia tuvo su debut profesional en Central en 2024 bajo la dirección técnica de Matías Lequi. Acumula un total de 10 partidos jugados en Primera (4 el año pasado y 6 este 2025), en los que llegó a marcar 1 gol y dar 1 asistencia. La última vez que sumó minutos de manera oficial fue el 15 de abril en el empate 0-0 con Platense por la fecha 13 del apertura.