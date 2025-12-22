Llegó a River desde Europa en 2024 y está a un paso de ser refuerzo de Central para la Libertadores

Un futbolista que arribó a River con grandes expectativas pasaría a préstamo al equipo rosarino hasta diciembre de 2026. Los detalles.

El arquero de River, Jeremías Conan Ledesma, tiene negociaciones avanzadas para convertirse en nuevo jugador de Rosario Central, equipo al que se le otorgó un título de campeón que generó polémica y sería su segundo paso por el club rosarino.

Según información de NA, el futbolista de 32 años retornaría al equipo que lo formó y en el cual jugó entre 2017 y 2020, mediante un préstamo de un año con opción de compra.

River aceptaría que Ledesma pase a préstamo a Rosario Central Con la confirmación de la continuidad del campeón del mundo Franco Armani como arquero titular de River, el oriundo de Pergamino buscará sumar minutos en Rosario Central donde deberá competir el puesto con el ya histórico Jorge Broun y el suplente Axel Werner.

El Millonario no accedió a una venta total de la ficha de Ledesma ya que considera que, por la elevada edad que tiene Armani, el arquero de 32 años corre con grandes chances de hacerse cargo del arco del Millonario en la temporada 2027.

Jeremías Ledesma hizo un jugado posteo del que luego se arrepintió. Foto: @conanledesma Jeremías Ledesma volvería a atajar en Central: se trabaja en un préstamo de un año. Foto: @conanledesma Sería su segundo ciclo en Rosario, donde ya fue campeón Así, el arquero volverá al club que lo vio nacer y en el cual debutó en 2017, con la dirección técnica del uruguayo Paolo Montero. Desde ese entonces hasta agosto de 2020, el arquero disputó 87 partidos, recibió 102 goles, tuvo la valla invicta en 25 ocasiones y conquistó la Copa Argentina 2018 como titular del equipo dirigido por Edgardo Bauza en aquel entonces.