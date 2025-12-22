¡Bombazo! El Inter Miami de Messi y De Paul negocia por otro referente de la Selección argentina

Inter Miami preguntó condiciones por una figura de la Scaloneta y está dispuesto a comprarlo para la temporada 2026. De quién se trata.

A medida que pasan los mercados de pases, la MLS se va haciendo cada vez más fuertes con la llegada de figuras mundiales que eligen Estados Unidos como uno de los destinos más tentadores para seguir jugando. Y claro, el Inter Miami de Lionel Messi no es ninguna excepción.

Tras el histórico título de la liga estadounidense, David Beckham, uno de los propietarios del club, empezó a planificar la temporada 2026 con nombres rutilantes teniendo en cuenta que el equipo ya no contará con Sergio Busquets ni Jordi Alba, quienes terminaron su vínculo con las Garzas y anunciaron hace varios meses que colgarán los botines.

¿Lo Celso se junta con Messi y De Paul en Inter Miami? No obstante, lo que nadie se esperaba es que uno de los primeros futbolistas que suenen para reforzar al elenco del sur de Florida sea el de otro referente de la Selección argentina. Según confirmó Gastón Edul, periodista que cubre el día a día de la Scaloneta para TyC Sports, Inter Miami quiere contar con Giovani Lo Celso de cara al próximo año.

Lo Celso explicó por qué abrazó a Messi después del gol de Lautaro Martínez. Foto: @locelsogiovani El Inter Miami va a la carga por Gio Lo Celso para 2026. Foto: @locelsogiovani Tras concretar la compra de Rodrigo De Paul como jugador franquicia (le pagaron US$15.000.000 al Atlético de Madrid), las Garzas mostraron interés por el volante de 29 años que jugará el Mundial 2026 con la Albiceleste. En ese sentido, ya preguntó condiciones al Real Betis y avisó que está dispuesto a elevar una oferta formal si aparece el ok de todas las partes.