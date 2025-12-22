Las bombas de Memphis Depay contra la dirigencia del Corinthians tras consagrarse campeón en Brasil: "Este club está en la..."

Memphis Depay disparó sin filtro contra la dirigencia del Timao luego de consagrarse campeón de la Copa de Brasil. Mirá lo que dijo.

De la mano de un extraordinario Memphis Depay, Corinthians se consagró por cuarta vez en su historia campeón de la Copa de Brasil al vencer al Vasco Da Gama en la gran final disputada en el Maracaná.

Con un golazo de Yuri Alberto y otro del neerlandés, el Timao se impuso por 2-1 ante la escuadra carioca, sumó un nuevo título a sus vitrinas y además logró clasificarse a la Copa Libertadores 2026, donde estará en el bombo 2 y podría jugar ante Boca (está en el bolillero 1).

Tras consagrarse campeón, Memphis Depay atendió a los medios que ingresaron al campo de juego y allí hizo un brutal descargo contra la dirigencia del cuadro paulista, ya que la situación no es la mejor en el club. Además, salió a desmentir algunas declaraciones que hicieron sobre su salario y pidió tranquilidad para poder trabajar en club y darle más títulos.

El tremendo enojo de Memphis Depay con la dirigencia del Corinthians “Para mí es especial. Porque estas personas, estas personas trabajan mucho, sufren mucho… Vamos a decir la verdad: este club está en una situación de mierda. Pasan muchas cosas en los vestuarios, pero todas las veces los hinchas nos dan la energía para luchar, ir a entrenar, prepararnos. Por eso es tan especial”, comenzó.

Me gustaría poder ganar más títulos con este equipo para sacar al club de esta situación difícil. Pero para eso algo tiene que pasar. Vamos a ver. Se habla mucho en la prensa, mienten sobre mí, sobre mi salario. Quieren que los hinchas me odien para que yo me vaya. Pero ganamos dos títulos en un año, ¿qué van a decir?", agregó.